مصر | دفن طفل لقى مصرعه غرقًا أثناء استحمامه بترعة بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 08:16 مساءً - انت الان تقراء خبر دفن طفل لقى مصرعه غرقًا أثناء استحمامه بترعة بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التصريح بدفن طفل يبلغ من العمر ١١ عاما، لقى مصرعه غرقا أثناء استحمامة بترعة المنصورية بأبو النمرس.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بغرق طفل بمجري ترعة المنصورية بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال استحمام طفل عمره 11 سنة، بمجري الترعة، أمام معهد طيبة، جرفه التيار، ولقى مصرعه غرقًا.

وتمكنت القوات من انتشال الجثة وتبين أنه يرتدي بنطال ترنج أحمر اللون، وعاري الجسد بالنصف العلوي، وعثر على تيشيرت وشبشب خاصين به على حافة الترعة.

حبس الممرض المتهم بالتحرش بفتاة مشتبه بإصابتها بكورونا بمستشفي بالدقي

أمرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة بحبس "ع.م"، الممرض المتهم بالتحرش بإحدى الفتيات، في إحدى المستشفيات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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وكشفت التحقيقات عن تفاصيل واقعة تحرش ممرض في إحدى مستشفيات الدقي، بمريضة، لديها اشتباه بفيروس كورونا.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم، ويدعى "ع.م"، 23 سنة، متزوج، ويعمل ممرض في مستشفى معروفة بالدقي، وأثناء ذهاب فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، لتلقي العلاج اللازم، بعد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا، تحرش بها.

وأوضحت الفتاة، أن الممرض المذكور، لمس أعضائها الحساسة بطريقة مريبة، فاستغاثت، وعندما خرجت من المستشفى توجهت، أمس، إلى قسم الشرطة، وحررت محضرا ضده، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

كان قسم شرطة الدقي، تلقى بلاغا من فتاة تتهم ممرض بإحدى المستشفيات بالتحرش بها، وتمكن رجال الأمن من ضبطه وتحرير محضر بالواقعة.

وكشفت تحريات المقدم هاني الحسيني، رئيس مباحث الدقي، أن الواقعة حدثت أثناء تلقي الفتاة العلاج نظرا للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

