شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم سعيد: البناء العشوائي يضر مصر من الناحية الزراعية والغذائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب والمفكر عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة «المصري اليوم»، إن مخالفات البناء بدأت منذ عشرات السنوات من خلال التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف للقانون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البناء العشوائي يضر مصر من الناحية الزراعية والغذائية.

وأوضح أن الدولة تريد أن تحل مشكلة قائمة، ولا تريد جلب الأموال، مؤكدا أن هناك محاولة جادة من الدولة لوقف مخالفات البناء والتعديات.

وأكد أنه توجد مدن جديدة في مصر يمكن للمواطنين الانتقال إليها، وأن مصر نفذت مليون وحدة سكنية خلال الأعوام الماضية، وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء.

ولفت إلى أن البناء العشوائي سيقف عند هذا الحد، ولن يتم السماح بوجود بناء عشوائي مخالف مرة أخرى.

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