شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنيا» تضع خطة للطوارئ والسيول للعام الجديد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا ان الشركة وضعت خطة للطوارئ والسيول للعام الجديد.

وأضاف الشهاوى أن الخطة تشمل قيام الشركة بإعداد فرق طوارئ بكل موقع من مواقع العمل طوال (24) ساعة بنظام النوباتجيات وخاصةً في مواقع محطات مياه الشرب والصرف الصحى بدائرة المحافظة.

وفى حالة الإخطار بحدوث سيول يتم تحديد موقعها ترفع درجة الاستعداد للحالة القصوى بالشركة ويتم إعداد غرفة عمليات بمقر الشركة برئاسة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة ومعه رؤساء القطاعات والمديرين العموميين والخدمات المعاونة بالشركة ( لجنة الطوارئ وإدارة الأزمات ) لتلقى البلاغات وفتح خط ساخن بين غرفة عمليات الشركة والمحافظة والشركة القابضة بالقاهرة وكذا جميع فروع الشركة بدائرة المحافظة لتلقى البلاغات والإخطار بالحالة أول بأول.

كما تقوم الشركة بإلغاء الأجازات والراحات ومنعها مع استدعاء جميع العاملين والفنيين في جميع المواقع عند الإخطار بوقوع الأزمة أو الكارثة.

وأثناء حدوث السيول تكرس الشركة كل جهودها من ناحية مواجهة عكارة المياه من جميع المصادر( النيل ـ الترع والبحر اليوسفي ) والتي تدخل إلى المحطات وذلك بتوفير كيماويات المعالجة الفورية من الكلور والشبة والتحاليل المعملية اللازمة للوقوف على جودة وصلاحية المياه المنتجة ـ حيث أنه في حالة السيول تصل عكارة المياه بمآخذ المحطات إلى نسبة عالية جداً 0 الأمر الذي يترتب عليه استهلاك كميات عالية من الشبة والكلور للتخلص من هذه العكارة وما بها من تلوث والوصول إلى المعايير القياسية للمياه المنتجة الصالحة للشرب بالإضافة إلى المراحل الأخرى للمعالجة والتي تتمثل في الترويب والترويق والترشيح والتي يحسب حسابها أثناء التشغيل الأمر الذي يترتب معه وضع نظام خاص للتشغيل في ذلك الوقت لحين الانتهاء من الأزمة حيث يعلن به لجميع العاملين والفنيين بفروع الشركة بالإضافة إلى استعدادات المحطات الرئيسية وذلك بملء الخزانات الأرضية والعلوية بالمياه لاستخدامها في المراحل الأولى من الأزمة من المياه المرشحة النظيفة لحين مواجهة عكارة المياه بالمصادر الرئيسية نتيجة السيول بالكيماويات اللأزمة من الكلور والشبة حيث أن كأفه المآخذ يتم غلقها في بداية الأزمة.

هذا وقد قامت الشركة حالياً بتوفير 1250 ( ألف ومائتى وخمسون ) طن شبة صلبة رصيد استراتيجي بجميع فروع الشركة المنتشرة بدائرة المحافظة شمالاً وجنوباً بخلاف سيارات الشبة السائلة والتي يتم توريدها باستمرار من شركة الشبة المصرية للعمليات والمحطات التي توجد بها خزانات شبة وهي المحطات الرئيسية الكبيرة المتواجدة على نهر النيل ( محطة الصعايدة بمغاغة ـ المحطة الرئيسية ببني مزار _ محطة على باشا بمطاي ـ محطة عرب الزينة بسمالوط محطة المنيا الجديدة ـ محطة كدوان جنوب المدينة ـ محطة بني أحمد ـ محطة المعصرة بملوي ـ المحطة البحرية والقبلية بمدينة المنيا أرض سلطان ) وكذا ( المحطة المرشحة بقرية المطاهره بفرع أبوقرقاص).

واكد الشهاوى ان الشركه تقوم بتجهيز جميع المعدات والإمكانيات المتاحة على أن تكون في حالة تأهب تام إذا وقع أي حادث في أي موقع يتطلب معه وجود تلك المعدات والتي تتمثل في ( عربات كسح ـ جرارات كسح ـ جرار زراعي ـ حفار ـ لوادر ـ ونش ـ سيارة نافورى ـ سيارات ركوب ) وجهزت الشركة عدد 20 عشرون ماكينة كوبوتا تعمل بالبنزين والسولار متنقلة سعة الخزان 5 لتر سحب وطرد بلوازمها من الخراطيم وكذا عدد 4 ماكينة طلمبات سحب مياه 4بوصة وعدد 2 ماكينة 6 بوصة طلمبات سحب مياه على أهبة الاستعداد بمخازن وإدارة الشركة يتم استخدامها عند اللزوم أثناء إدارة الأزمة حال حدوثها.

كما يقوم قطاع المعامل بالشركة أثناء الأزمة بأخذ عينات مياه وكذلك صرف صحي من جميع المواقع حيث توجد معامل مجهزة بأغلب المحطات وكذلك معمل مركزي مجهز بأحدث الأجهزة لإجراء جميع التحاليل الكيماوية البيولوجية من مياه شرب وصرف صحي على أن تؤخذ العينات بصفة دورية وفى كل وردية للتأكد من صلاحية المياه وتجنباً لحدوث أي أوبئة تؤدى إلى مخاطر صحية للمواطنين.

وتقوم الشركة بتوفير جميع وسائل الاتصال بين مواقع العمل التابعة لها ( لاسلكي محمول وأرضي- خطوط تليفونات أرضية ـ أجهزة محمول ) بجانب الخط الساخن (125 ) والمتواجد بمقر الشركة وذلك للاستعانة بهذه الوسيلة في تلقى البلاغات والإخطارات لجميع المسولين والجهات المعنية في حالة الضرورة.

هذا وتعد الشركة الكوادر الفنية المدربة على كافة الأعمال الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي في جميع المواقع التابعة للشركة وفى كافة التخصصات اللازمة من ( مهندسين ـ فنيين ـ حرفيين ـ عمال خدمات ) لمواجهة الأزمات والكوارث على مدار 24 ساعة وذلك بطريق المناوبة بين هذه الفرق وفى وجود جميع المعدات والآلات التي يلزم العمل بها في هذه الحالات والأزمات.

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وأخيرا: المراحل التي تتخذ من قبل شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنيا في أدارة أزمة السيول حال حدوثها بدائرة المحافظة تكون على النحو التالى:

- تقوم الشركة فور تلقى اخطار من غرفة عمليات المحافظة أو أي جهة في الدولة باحتمال حدوث أمطار غزيرة أو سيول على مدن محافظة المنيا بوضع الخطة المناسبة لمواجهة تلك الازمة على النحو التالى :-

1- تقوم الشركة فور تلقى الاخطار بعقد اجتماع لجنة الطوارئ وإدارة الازمات برئاسة السيد المهندس / رئيس مجلس الأدارة وعضوية رؤوساء القطاعات والمديرين العموم والخدمات المعاونة بالشركة .

2- تقوم الشركة بإعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد للحالة القصوى واستنفار كامل لجميع العاملين.