شكرا لقرائتكم خبر عن 1095 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني بالثانوية الأزهرية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 1095 طالب وطالبة امتحان الدور الثاني بالثانوي الأزهري في المنيا داخل 12 لجنة عامة من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، السبت، وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة.

قال الدكتور أحمد طلب، مدير. المنطقة الأزهرية بالمحافظة، أدي 1095 طالب وطالبة بينهم 777 طالب وطالبة بالقسم الأدبي و318 طالب وطالبة بالقسم العلمي امتحان مادتي الفقه وجبر وهندسة لقسم العلمي، وفقه وإنشاء للقسم الأدبي وسط إجراءات وقائية وأمنية. مشددة دون شكاوي أو رصد حالات غش.