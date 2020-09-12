شكرا لقرائتكم خبر عن «175.5 ألف حالة منذ 2011».. أرقام حول تعديات الأراضي الزراعية في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تضمنت كلمة اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، في لقائه برئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، السبت، مجموعة من الأرقام الهامة منها:

- 175 الف و496 حالة تعدى على الاراضى الزراعيه من عام 2011 وحتى العام الجارى 2020 في القليوبية.

- 6 الاف و627 فدان من اجود الاراضى الزراعيه تم التعدى عليها في القليوبية.

- 167 الف و208 فدانا جملة الاراضى الزراعيه في القليوبية قبل التعدى.

- 160 الف و580 فدانا في القليوبية بعد التعدى على الاراضى الزراعيه.

- 112 الف و721 مواطن تقدموا بطلبات تصالح في القليوبية في مخالفات البناء.

بلغت نسبة التخفيض ما بين 10 و50% وتراوح متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني ما بين 300 و400جنيه والتجاري 1200 جنيه والصناعي 300 جنيه، والأخرى «إداري» 1500 جنيه.

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وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن سكني من 150 إلى 350 جنيهًا وتجاري ما بين 600 و1000 جنيه والصناعي ما بين 150 و250 جنيهًا وأخرى «إداري» من 750 إلى 1250جنيهًا ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني من 75 إلى 150 جنيهًا، وتجاري 300 جنيه والصناعي 75 وأخرى «إداري» 375 جنيهًا.

وأما عن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ السكني من 50 إلى 100 جنيه وتجاري 200 جنيه، والصناعي 50 وأخرى «إداري» 250 جنيهًا.