شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل بتفقد محور سمالوط ومحطة سكك حديد المنيا الأحد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يقوم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بزيارة لمحافظة المنيا، الأحد، يستقبله خلالها المحافظ اللواء أسامة القاضي، حيث تشمل الزيارة تفقد محطة سكك حديد مدينة المنيا، ثم يتوجه عقب ذلك إلى مدينة سمالوط، لتفقد محور سمالوط على النيل.
الزيارة هي الرابعة لوزير النقل لمحافظة المنيا، منذ توليه الحقيبة الوزارية لمتابعة المشروعات القومية، منها محور سمالوط على النيل، وتطوير طريق الصعيد الصحراوي الشرقي وكهربة خطوط السكك الحديدية.
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