شكرا لقرائتكم خبر عن السكرتير العام المساعد بالسويس يتابع صيانة صرف صحي كفر حودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام خالد سعداوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، يرافقه العميد ايهاب سراج الدين، رئيس حي الاربعين، بمتابعة اعمال صيانة محطة صرف صحي كفر حودة بحي الاربعين. وأثناء الجولة تم توجيه سيارات الكسح لشفط مياه الصرف الصحي بمدينة السادات المتراكمة بالشوارع نتيجة عطل المحطة، كما تم استدعاء مسئولي الشركة القابضة للصرف الصحي لفرع السويس لتطهير الخطوط وصيانة المحطة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,708

تعافي 82,473

وفيات 5,607

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