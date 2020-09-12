شكرا لقرائتكم خبر عن بالرابط.. فتح باب الحجز للكشف الطبي لطلاب المدن الجامعية القدامى بجامعة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أن نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد وطلاب المدن الجامعية للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ ستشهد تغير وتطوير ملحوظ تماشيا مع خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الجامعة.

وأعلن الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الية التقدم للكشف الطبي لطلاب المدن الجامعية والطلاب الجدد بداية من اول سبتمبر حتى نهاية شهر اكتوبر 2020 وذلك في ضوء الاجراءات الاحترازية التي تنتهجها الجامعة حرصا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين بالجامعة.

وصرح الدكتور تامر حسنين، مدير وحدة نظم المعلومات الادارية بمركز تطوير التعليم الجامعي، ونائب مدير وحدة التحول الرقمي بالجامعة، بانه قد تم عمل نظام حجز للحضور لتوقيع الكشف الطبي للطلاب تجنبا للتزاحم وتكدس الطلاب في بعض ايام الكشف ومع عمل فيديو توضيحي للطلاب يوضح كيفية حجز الميعاد وطباعة الاوراق الخاصة بالحجز ويوضح كافة التعليمات الخاصة بالكشف الطبي للطلاب.

وأضاف الدكتور تامر حسنين ان رابط التقدم للكشف الطبي للطلاب الجدد سيتم تفعيله بعد ظهور نتيجة المرحلة الاولى للثانوية العامة هو هذا الرابط وان رابط التقدم لطلاب المدن الجامعية والذي سيتم تفعيله من يوم 23/08/2020 هو هذا الرابط على ان يبدأ حجز مواعيد الكشف بدأ من الثلاثاء الاول من سبتمر 2020

كما صرح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انه لابد من اتباع التعليمات الاتية لتوقيع الكشف الطبي ذلك حرصاً من الإدارة الطبية على تسهيل الإجراءات يبدأ الكشف الطبي على الطلاب المستجدين والطلاب القدامى راغبي الالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة قناة السويس اعتباراً من 1/9/2020م حتى 30/10/2020م وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً يومياً عدا يومي الجمعة والسبت.بعد حجز ميعاد من الروابط المذكورة اعلاه وعلى الطلاب المستجدين استخراج بطاقة بنكيه وإيداع 100 جنيهاً مصرياً على الأقل كرصيد بها والحضور بها إلى الإدارة الطبية لسداد قيمة الكشف الطبي عن طريقها بالإدارة اما طلاب كلية التجارة يتم الكشف عليهم بالمركز الطبي بكلية التجارة وعلى الطلاب إحضار عدد (2) صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي وأشعة على الصدر حديثة ديجيتال باسم الطالب من أي مكان (وذلك للطلاب المستجدين بالكليات وطلاب المدن الجامعية المستجدين والقدامى).

وشدد نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب على ضرورة أن يتقدم الطالب للكشف الطبي بنفسه حيث سيتم الكشف الطبي عليه بالعيادات الآتية: عيادة الرمد والباطنة والجلدية والجراحة والروماتيزم والأسنان، ويتم اعتماد أشعة الصدر بإدارة المعامل والأشعة ويتم اعتماد الكشف الطبي من قبل كبير الأطباء ثم خاتم الإدارة الطبية وسيتم عمل تحليل HCV لطلاب جميع الكليات بمعامل الإدارة العامة للخدمات الطبية.

اما عن الطلبة المصابين بأمراض مزمنة إحضار فأشار الدكتور محمد شقيدف أنه لا بد من تقديم تقاريرهم الصحية السابقة للمطالعة ومتابعة الحالات فيما بعد وعلى الطلبة المستخدمين للنظارات الطبية إحضار نظاراتهم أثناء الكشف.

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اما الطلاب ذوي الحالات الخاصة برجاء إحضار تقرير طبي من هيئة القومسيون الطبي معتمد، على أن يحضر الطالب بنفسه لمطابقة حالته الصحية بالتقرير وعن طلاب كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض الحضور للإدارة بالتحاليل الخاصة بهم ونتائجها المعتمدة من المستشفى الجامعي والمطلوبة من قبل كلياتهم لاعتمادها في الإدارة العامة للخدمات الطبية مع باقي الكشف الطبي.

هذا وأكد الدكتور محمد شقيدف أنه على الطلاب من الجنسيات غير المصرية أو الطلاب الوافدين القيام بعمل اختبار HIV بأي من المستشفيات أو معامل بنك الدم الحكومية بالجمهورية وذلك حتى يكتمل كشفهم الطبي.