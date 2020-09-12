شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الاشتراك في نادي الصحفيين للرياضات البحرية والتجديف بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد جمال عضو مجلس إدارة نادى الصحفيين للرياضات البحرية والتجديف بالجيزة «النادى النهرى» بالبحر الأعظم، أنه للحصول على عضوية النادى يشترط أن يكون الصحفى عضواً بنقابة الصحفيين، ومسدداً لاشتراك النقابة هذا العام، كما يمكن مشاركة الأقارب من الدرجة الأولى ( الزوج ،الزوجة، الابناء ،الوالدين على عضوية الصحفى.

وأوضح «جمال» أن قيمة الإشتراك تبلغ 1000 جنيه يدفعها العضو كاش وفى حالة التقسيط يدفع 400 جنيه، ويتم سداد باقى المبلغ على 3 أقساط، عن طريق طلب العضوية موجه إلى رئيس مجلس إدارة النادي محمد شبانة رئيس النادى بنقابة الصحفيين أو بمقر النادى بالبحر الأعظم.

وأضاف عضو مجلس الإدارة أنه وبعد الموافقة على الطلب يتم تقديم الأوراق الرسمية للعضو وأسرته بمقر النادى وهى :

*صورة كارنيه النقابة للعضو وصورة الرقم القومى

*صورة الرقم القومى للزوج أو الزوجة

*صور شخصية 4 × 6 للعضو وزوجته والأبناء

*شهادات ميلاد الأبناء

بالإضافة إلى دفع قيمة الإشتراك عن السنة.