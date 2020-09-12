شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى التيسيرات الجديدة للحكومة فى التصالح مع مخالفات البناء؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تيسيرات عديدة أعلنت عنها الحكومة بشأن ملف التصالح مع مخالفات البناء، بهدف التسهيل على المواطن ووقف نزيف التعدى على أراضي الدولة، ومن أبرز تلك التيسيرات ما أعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن تعميم قيمة التصالح للمتر في الريف بـ50 جنيها، وكذلك خصم 25٪؜ من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل، للحد من تلك الظاهرة وما نتج عنها من أضرار على مدار السنوات الماضية.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال لقاء مفتوح مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة، أن الدولة تتحمل تكلفة تقدر من 150 ألفا إلى 200 ألف جنيه لاستصلاح الأراضي التى عانت من التعدى عليها من جديد، هذا بخلاف الأضرار الأخرى لحالات التعدى على الأراضي الزراعية والممثلة في الضغط على مرافق الدولة واستنزاف مواردها.

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في الفيديو التالى نستعرض المزيد من التفاصيل حول التيسيرات الجديدة للحكومة بشأن التصالح مع مخالفات البناء.