شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. تنفذا لتوجيهات الرئيس 50 جنيها للمتر بمخالفات البناء بالريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، تنفذا لتوجيهات الرئيس 50 جنيها للمتر بمخالفات البناء بالريف.

س و ج.. ما تريد معرفته عن تيسيرات الحكومة للمواطنين بالتصالح بمخالفات البناء بعد توجيهات الرئيس.. 50 جنيها سعر المتر فى الريف.. وخطورة البناء العشوائى والتعدى على الأراضى الزراعية.. وفقدان 400 ألف فدان منذ 2011

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.

وزير التعليم ينفى توفير كمبيوتر مجانى للطلاب والمعلمين: كذب وتضليل

نفى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تم تداوله بشأن توفير الحكومة كمبيوتر محمول مجانى للطلاب والمعلمين، قائلا: كذب وتضليل، موضحا أن موضوع مثل هذا سوف سكون انجاز هائل للدولة يستحق حفل كبير للإعلان عنه وليس اشاعات على المواقع.

الرئيس يوجه باستخلاص الدروس المستفادة من تجربة مصر لمكافحة كورونا منذ اندلاعها

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالدولة لاستخلاص الدروس المستفادة من تجربة مصر فى مكافحة تداعيات أزمة فيروس كورونا منذ اندلاعها عالميًا، وذلك لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال الفترة المقبلة للتعامل مع أى تجدد قد يكون محتمل لانتشار فيروس كورونا، بما فيها تكثيف حملات التوعية على مستوى المواطنين، خاصةً مع قرب بدء السنة الدراسية الجديدة.

السيسي يجتمع بمستشاره للصحة لمتابعة جهود مواجهة أية موجة ثانية لكورونا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

محافظ الجيزة يخفض أسعار التصالح فى مخالفات البناء 15%

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء، على مستوى المحافظة ليكون سعر المتر بالقرى 50 جنيها، والأنشطة الصناعية والتجارية بالقرى تخفض 20%، وتخفض الأسعار بالمدن والأحياء والمنطقة الصناعية والاستثمارية 15%.

الحكومة: إحالة عدد من كبار المقاولين لتشييدهم أبراجا مخالفة للنيابة العسكرية

أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن معايير تقدير قيم التصالح فى مخالفات البناء من الناحية السوقية عادلة للغاية، لكن حينما يتم التطبيق على الأرض تظهر بعض الإشكاليات والتحديات، وهو ما يجعلنا نُراجع الموقف ولا نكابر، بل نراعى التقييمات، فمن الممكن أن يكون المواطن قاطنا على النيل، وليس لديه القدرة المالية، ونؤكد أنه كلما وجدنا تحديات سنعمل على الفور لإيجاد حلول لها، فالموضوع ليس جباية، وذلك فى حواره مع عدد من الإعلاميين والصحفيين، اليوم، بمحافظة القليوبية، عقب إلقاء كلمته عن ملف التصالح فى مخالفات البناء، ومواجهة التعديات على الأراضى الزراعية.

رئيس الوزراء: لا نستهدف المواطن البسيط بمخالفات البناء وبدأنا بالحيتان

فى حواره مع عدد من الإعلاميين والصحفيين، اليوم، بمحافظة القليوبية، عقب إلقاء كلمته عن ملف التصالح فى مخالفات البناء، ومواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن معايير تقدير قيم التصالح فى مخالفات البناء من الناحية السوقية عادلة للغاية، لكن حينما يتم التطبيق على الأرض تظهر بعض الإشكاليات والتحديات، وهو ما يجعلنا نُراجع الموقف ولا نكابر، بل نراعى التقييمات، فمن الممكن أن يكون المواطن قاطنا على النيل، وليس لديه القدرة المالية، ونؤكد أنه كلما وجدنا تحديات سنعمل على الفور لإيجاد حلول لها، فالموضوع ليس جباية.

رئيس الوزراء يعلن إحالة العديد من موظفى المحليات للنيابة العامة

فى حواره مع عدد من الإعلاميين والصحفيين، اليوم، بمحافظة القليوبية، عقب إلقاء كلمته عن ملف التصالح فى مخالفات البناء، ومواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن معايير تقدير قيم التصالح فى مخالفات البناء من الناحية السوقية عادلة للغاية، لكن حينما يتم التطبيق على الأرض تظهر بعض الإشكاليات والتحديات، وهو ما يجعلنا نُراجع الموقف ولا نكابر، بل نراعى التقييمات، فمن الممكن أن يكون المواطن قاطنا على النيل، وليس لديه القدرة المالية، ونؤكد أنه كلما وجدنا تحديات سنعمل على الفور لإيجاد حلول لها، فالموضوع ليس جباية.

صالح جمعة يتصالح مع شاب دهسه بسيارته فى منطقة كورنيش النيل بالجيزة

تصالح لاعب الأهلى صالح جمعة، مع الشاب الذى دهسه بسيارته بمنطقة كورنيش النيل فى الجيزة فى شهر أبريل الماضى، حيث تنازل المجنى عليه عن الاتهام، حيث وصل الشاب الذى دهسه صالح جمعة بسيارته فى شهر أبريل الماضى إلى نيابة قسم الجيزة، وبناء على طلب النيابة العامة لاستكمال التحقيق فى القضية، كما حضر محمد النمر محاميا عن نادى الزمالك، بسبب أن السيارة المتسببة فى الحادث ملك عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك.

نائب وزير الخارجية يبحث مع مدير مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى القضايا الإقليمية

استقبل السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم السبت، "عبد الله ديوب"، مدير مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، خلال زيارته إلى القاهرة، وذلك فى حضور السفير كريم شريف، نائب مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية بوزارة الخارجية، حيث تناول اللقاء آخر المُستجدات فى مالى والتفاعلات الإقليمية المتصلة بها وخصوصًا بعد فرض العقوبات الأخيرة عليها.

السيسي يتابع استعدادات استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد يناير المقبل

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد اجتماعًا لمتابعة استعدادات استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد فى يناير القادم.

صالح جمعة يعارض على حكم صادر ضده بمحكمة القاهرة الجديدة فى قضية ضرب

أجرى أشرف عبد العزيز، محامي صالح جمعة لاعب النادي الأهلى، معارضة على حكم غيابي صادر ضد اللاعب بمحكمة القاهرة الجديدة، في قضية ضرب، ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة لنظر المعارضة خلال الأيام المقبلة، حيث قال أشرف عبد العزيز المحامي، إن التحقيقات مازالت جارية مع صالح جمعة لاعب النادي الأهلى بنيابة قسم الجيزة، في واقعة اتهامه بدهس شاب وإصابته بسيارته، وهى القضية التي ترجع تفاصيلها لشهر مارس الماضى.

أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات تقدم خريجى الحقوق حتى الخميس.. فيديو

تواصل أكاديمية الشرطة استقبال خريجى كلية الحقوق للتقديم بقسم الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة، وذلك حتى الخميس المقبل، فيما يبرز فيديو التدريبات التى يتلقوها والاحترافية الشديدة فى منظومة التدريب والتطوير داخل مصنع الرجال.

لجنة فيضان السودان تؤكد تواصل انخفاض مناسيب النيل بمعظم الأحباس لليوم الثالث

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، استمرار انخفاض النيل فى معظم الأحباس، ونوهت إلى أن منسوب شندى ومناسيب النيل الأبيض، من الجبلين حتى خزان جبل الأولياء مازالت فى أعلى مستوياتها.

الصور الأولى للقاح كورونا بعد إطلاق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بفاكسيرا

حصل الخليج 365 على أول صور للقاح كورونا الذى تم بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية عليه بمقر الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا اليوم السبت.

جهاز حماية المستهلك يحيل 26 معرض سيارات للنيابة لعدم تطبيق القانون

صرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن قيام الجهاز بإحالة 26 معرضا لبيع السيارات بمحافظات "كفر الشيخ – بورسعيد – الفيوم – بني سويف – أسوان و الدقهلية"، إلى النيابة العامة، وذلك بسبب عدم الإعلان عن الأسعار أو البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة للبيع، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 4 ، 5 ، 7 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 .

صالح جمعة يطلب التصالح أمام النيابة مع شاب صدمه بسيارته فى الجيزة

تواصل نيابة الجيزة، التحقيق مع صالح جمعة لاعب الأهلى فى اتهامه بصدمه شابا بمنطقة كورنيش النيل فى الجيزة، حيث طلب لاعب الأهلى الصلح مع الشاب المجنى عليه.

مصر تواصل تكثيف الجسر الجوى لدعم متضررى السيول بالسودان بتوجيهات من الرئيس..فيديو

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التى اجتاحته خلال الآونة الأخيرة، واصلت مصر تكثيف رحلات الجسر الجوى لتقديم كافة أوجه الدعم للشعب السودانى الشقيق فى محنته الحالية.

س وج.. اعرف التيسيرات الجديدة للحكومة فى التصالح مع مخالفات البناء.. إنفوجراف

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.

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خالد العنانى يوضح للسياح مزايا زيارة الأقصر: يمكن اختتام يومك في الغردقة

علق وزير السياحة والاثار، الدكتور خالد العنانى، على زيارته إلى الأقصر، والتي استمرت لمدة 14 ساعة، حيث قال العنانى، من خلال حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى، "انستجرام"، بقوله: "فقط فى مصر تستطيع أن تقضى يوما ممتعا ومتنوعا كهذا، تبدأه بجمال النيل والأماكن الأثرية الفريدة فى الأقصر صباحا، ثم تستقل السيارة وبعد ٣ ساعات فقط تجد نفسك على شواطئ الغردقة الخلابة بشمسها الدافئة، حيث تسبح وتشهد الغروب على متن رحلة بالبحر الأحمر .. و تختتم يومك بمشاهدة مجموعة من كنوز توت عنخ آمون في متحف الغردقة.. مصر لديها كل شيء لتجذب العالم"

رئيس الوزراء عن تحصيل مخالفات البناء: "مش جباية وهنعمل اللى فى مصلحة المواطن"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء أثبت وجود تحديات عند تطبيقه، مشددا على أن الحكومة لا "تكابر" وتراجع الموقف.

متسول بحوزته 4 ملايين جنيه وعمارتين فى فيصل.. اعرف حقيقة الصورة المتداولة

انتشر بين مستخدمى موقع تويتر، صورة للقبض على متسول لحوزته 4 ملايين الجنيهات خلال الأيام القليلة الماضية، كما يمتلك أيضا عقارين فى حى فيصل بمحافظة الجيزة، وهو ما أثار ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

تقليل الاغتراب ٢٠٢٠.. استمرار تسجيل الطلبات حتى 16 سبتمبر بموقع التنسيق الالكترونى

انطلقت صباح اليوم السبت ، مرحلة تقليل الاغتراب ٢٠٢٠ وذلك لطلاب المرحلة الأولى والثانية بتنسيق الثانوية العامة 2020 ، وبحسب الجدول الزمنى الذى أعلنته وزارة التعليم العالى ، من المقرر أن يستمر موقع التنسيق الإلكترونى فى استقبال طلبات الطلاب حتى يوم 16 سبتمبر الجارى.

وزيرة الصحة تعلن بدء إجراء التجارب الإكلينيكية على لقاحين لفيروس كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن بدء إجراء التجارب الإكلينيكية فى مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتى تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية، فى اطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون فى مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، وذلك فى إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.

10 قواعد ذهبية للوقاية من فيروس كورونا داخل المدارس.. إنفو جراف

في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لحماية طلاب المدارس من عدوى كورونا مع بدء العام الدراسى الجديد، وضعت الوزارة خطة لمنع أى إصابات .

رئيس الوزراء: بدأنا بالحيتان وفيه 5 دفعوا مليار جنيه للتصالح فى مخالفات بناء..فيديو

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، عن تحصيل مليار جنيه قيمة مخالفات بناء من 5 أشخاص فقط، قائلا: "النهاردة فيه كبار المقاولين اللى بنوا أبراج بالمخالفة في إسكندرية وبعض المناطق، بعضهم دفع مئات الملايين تم القبض عليهم في النيابة العسكرية وتم تحديد مخالفات، وواحد دفع 200 مليون جنيه، وفيه 5 دفعوا مليار جنيها".

عقيدة الدم والهدم.. جرائم وعنف جماعة الإخوان الإرهابية بالـ7 سنوات الماضية.. فيديو

جرائم عديدة ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية ضد المواطنين ومؤسسات الدولة طوال الفترة الماضية منذ يونيو 2013، والتى تنوعت ما بين عمليات إرهابية واغتيالات وتفجيرات واقتحام للمؤسسات وترويع المواطنين وتهديد استقرار الدولة المصرية.

خبير تربوى يطالب الجامعة الأمريكية بدفع 5 ملايين جنيه أمام المحكمة الاقتصادية

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، ندب خبير حماية الملكية الفكرية للاطلاع على دعوى تعدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، على مؤلف علمي لـ "كمال محمود أحمد محمد الإخناوي"، الخبير التربوي، وتدريسها دون الرجوع للمؤلف أو أخذ أذن كتابي منه، حيث أقام كمال محمود أحمد محمد الإخناوي، دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، ضد كلاً من رئيس الجامعة الامريكية بالقاهرة، وكيل الجامعة الامريكية بالقاهرة، والرئيس الأكاديمي للجامعة، وعميد أكاديمية الدراسات التأسيسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ورئيس قسم تدريس اللغة العربية بأكاديمية الدراسات التأسيسية بالجامعة الامريكية بالقاهرة، ومدير برنامج الطلاب المنتظمين بالجامعة الامريكية بالقاهرة، وعلا محي الدين حشاد، أستاذة ومدرسة مادة الثقافة المصرية بالأفلام السينمائية، بقسم تدريس اللغة العربية، أكاديمية الدراسات التأسيسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لتعديهم على حقوقه في كتاب الثقافة المصرية في الأفلام السينمائية مادة دراسيــة قوامها النهج القائم على المحتوى.

وفاة محمد مخلوف خال الرئيس السورى إثر إصابته بكورونا فى دمشق

توفى خال الرئيس السورى محمد مخلوف الملقب بأبو رامى بكورونا فى دمشق، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم فى نبأ عاجل لها، ونعت أسرة مخلوف عميدها محمد وهو والد رجل الأعمال المعروف رامى الذى كان حتى ما قبل أشهر أقوى وأبرز رجال الأعمال في سوريا.

الصحة تكشف طرق الوقاية من كوفيد19 عند استقبال النزلاء بالفندق

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق الوقاية من كوفيد19 عند استقبال النزلاء بالفندق.





الكمسارى صاحب واقعة القطار يعتذر للمجند والقوات المسلحة ووزارة النقل.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو للكمسارى صاحب واقعة القطار، والذى دخل فى مشادة مع مجند، من أجل ثمن التذكرة، الأمر الذى دفع السيدة المصرية صفية، لدفع الأجر للمجند، وهو ما اعتبره المصريون موقفا بطوليا من السيدة المصرية، والتى تلقت الإشادات والتكريمات من العديد من مؤسسات الدولة، مثل القوات المسلحة، والمجلس الوطنى للمرأة وغيره.

وزيرة التعاون الدولي تكشف عن 4 عوامل ضرورية لرسم مستقبل ما بعد كورونا

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة تشكيل نموذج اقتصادي واجتماعي جديد جامع الأطراف ذات الصلة، في الفترة الحالية، وهو مفهوم للتعاون يدور حول دور ومسئولية القطاعين العام والخاص في المجتمع، لتشكيل مستقبل أكثر مرونة وشمولًا، ومجتمعات أكثر قدرة على التكيف والصمود.

رئيس الوزراء: نحتاج 18مليار جنيه لاستصلاح 90ألف فدان زراعى بعد بنائهم عشوائيا

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، أنه تم الاعتداء على 400 ألف فدان زراعى على مدار 40 عاما منهم الاعتداء على 90 ألف فدان زراعى من 2011 وحتى الأن، حيث أن استصلاح الـ90 ألف يحتاج 18 مليار جنيه .

صور.. المؤبد لـ محمد بديع والبلتاجى وصفوت حجازى و9 آخرين بأحداث قسم العرب

قضت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، وعضوية المستشارين سامح عثمان، ومحمد زكى العطار، وأمانة سر، عصام سالم، وإيهاب محمد على، اليوم السبت، بالسجن المؤبد لمحمد بديع، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، و9 آخرين فى إعادة محاكمتهم، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، فى اتهماهم بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين.

تيسيرات جديدة للحكومة فى التصالح مع مخالفات البناء.. إنفو جراف

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، عن حزمة من القرارات الجديدة المتعلقة بالتصالح مع مخالفات البناء، وذلك خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف والإعلاميين والكتاب بكفر سعد بالقليوبية.

أبرز 13 تصريحا لرئيس الوزراء وتيسيرات المواطنين بالتصالح فى مخالفات البناء.. فيديو

عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، لقاءا مفتوحا ، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين ، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الاراضى الزراعية .

مصر خلال منتدى الأمم المتحدة: مواجهة جائحة كورونا تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي

شاركت مصر في المنتدى رفيع المستوى حول ثقافة السلام الذي انعقد افتراضياً في الأمم المتحدة، بمشاركة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، والسكرتير العام للأمم المتحدة، وهو المنتدى الذي يعقد سنوياً لتأكيد دعم التزام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بإعلان وبرنامج العمل بشأن ثقافة السلام الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 سبتمبر 1999.

رئيس الوزراء: خصم 25%؜ من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم خصم 25% من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل.

رئيس الوزراء: سنتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة للبناء المخالف

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة ستتخذ كافة الإجراءات التى من هدفها التسهيل على المواطنين، مضيفا خلال لقاءه برؤساء تحرير الصحف والإعلاميين والكتاب بكفر سعد بالقليوبية، "أن الدولة هدفها إغلاق هذا الملف، ولن يسمح بأى مخالفة جديدة أو بناء جديد على أراضى زراعية أو أراضى غير معدة بالبناء، وسنتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة للبناء المخالف حفاظا على كنز مصر وللحفاظ على الأمن الغذائي للأجيال المستقبلية".

قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة بسبب أعمال التحويلات الإثنين المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي "هليوبوليس – روكسى - الخليفة المأمون - حدائق القبة - منشية الصدر - منشية البكرى - العباسية – حلمية الزيتون - حدائق الزيتون – المطرية – بعض مناطق عين شمس الشرقية والغربية" لمدة 12 ساعة اعتبارا من التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 14-9-2020 وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم، نظراً لقيام الشركة الوطنية للطرق بتنفيذ أعمال تطوير ميدان رنين بشارع مسطرد القديم مما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم بمحطة مياه مسطرد.