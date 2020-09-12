شكرا لقرائتكم خبر عن خروج تجمعات قرب قصر بعبدا لدعم وتأييد الرئيس ميشال عون.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت تجمعات ببيروت بالقرب من محيط قصر بعبدا، حيث مقر إقامة الرئيس اللبنانى ميشال عون، تردد هتلفات مؤيدة وداعمة للرئيس، فى الوقت الذي تحل غدا الأحد ذكرى الأربعين لكارثة انفجار مرفأ بيروت، الذى خلف وراءه ما يقارب 7000 مصاب و200 قتيل؛ وبهذه المناسبة يقيم غبطة البطريرك المارونى الكاردينال مار بشارة بطرس الراعى صلاة على أرواح الشهداء والضحايا فى كنيسة سيدة لبنان، بحضور عدد من أهالى الضحايا والشخصيات العامة فى لبنان.

ومن جانبه قال ربيع طراف منسق قطاع جنوب جبل لبنان وبيروت الثانية؛ فى تصريحات خاصة لليوم السابع؛ إن مناصرى الرئيس عون خرجوا اليوم للرد على دعوات من البعض بالخروج لتحميله مسؤلية كافة الأوضاع المتردية والأزمات التى يمر بها لبنان والترويج الى انه بدون شرعية شعبية وهم يتحركون بناء على إملاءات حزبية ومنساقين وراء محاولات بعض الأحزاب لبث الفتن والقلاقل، مستغلين ذكرى أربعين انفجار مرفأ بيروت؛ خاصة أن البلد بصدد تأليف حكومة جديدة وهناك المبادرة الفرنسية للإصلاح، وقد سبق أن خدع المتظاهرون بعد ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ حتى تحولت عن سياقها.

أضاف فى تصريحاته أن تعاقب تلك الأحداث يضع علامات استفهام على أسباب اندلاع حريق مرفأ بيروت فى هذا التوقيت.

وفى الوقت نفسه خرج لبنانيون فى تجمعات مغايرة مطالبين برحيل النظام محملينه مسئولية ما يمر به لبنان من أحداث كارثية وأزمات مستعصية.

وقد اشتعل حريق هائل يوم الخميس الماضى أى قبل ذكرى الأربعين بيومين فى منطقة السوق الحرة بمرفأ بيروت ؛ حيث تسبب الحريق فى ترويع المواطنين لضخامته واستمرت جهود إطفائه حتى ظهر الجمعة، ولم تتكشف أسبابه حتى الآن مع وعد بإعلان النتائج فى القريب العاجل.

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