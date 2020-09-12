شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينفى توفير كمبيوتر مجانى للطلاب والمعلمين: كذب وتضليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تم تداوله بشأن توفير الحكومة كمبيوتر محمول مجانى للطلاب والمعلمين، قائلا: كذب وتضليل، موضحا أن موضوع مثل هذا سوف سكون انجاز هائل للدولة يستحق حفل كبير للإعلان عنه وليس اشاعات على المواقع.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، عن ملامح العام الدراسى الجديد، والتى جاءت كالتالي:

- يبدأ العام الدراسى الجديد 2020/2021 فى المدارس يوم 17 أكتوبر 2020، على أن تبدأ الدراسة فى المدارس الدولية يوم 15 سبتمبر 2020.

- العمل على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمى المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.

وأوضح وزير التربية والتعليم خطة الوزارة لحضور الطلاب، وجاءت كالتالي:

- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور فى "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام فى الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام فى الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائى لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

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- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور فى "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام فى الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائى لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائى لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائى لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطة الوزارة لإتاحة مصادر التعلم فى العام الدراسى الجديد، وجاءت كالتالي:

-الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. سيتم تدريس مناهج النظام الجديد 2.0 متعدد التخصصات فى المدرسة.

- الصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثالث الإعدادي.. سيتم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة عبر عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب، مثل: "منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المنصة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، كما سيتم توفير عدة وسائل للشهادة الإعدادية وهي: "الكتب الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية".

- الصف من الأول حتى الثالث الثانوي.. لن يتم طباعة كتب للطلاب وسيتم إتاحة جميع الكتب والمواد التعليمية على التابلت (تم توفير ما يقرب من 1.8 مليون جهاز تابلت)، وسيتم إتاحة عدد من الوسائل التعليمية الأساسية وهى "نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة مثل: "القنوات التلفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية".