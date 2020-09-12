السيسي يجتمع بمستشاره للصحة لمتابعة جهود مواجهة أية موجة ثانية لكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة فى التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والاستعدادات لمواجهة أية موجة ثانية قد تكون محتملة.

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