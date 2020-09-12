شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يخفض أسعار التصالح فى مخالفات البناء 15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء، على مستوى المحافظة ليكون سعر المتر بالقرى 50 جنيها، والأنشطة الصناعية والتجارية بالقرى تخفض 20%، وتخفض الأسعار بالمدن والأحياء والمنطقة الصناعية والاستثمارية 15%.

وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المركز التكنولوجى بحى بولاق الدكرور ومكتب خدمة المواطنين وتبسيط الإجراءات بمركز ومدينة أبو النمرس لمتابعة الالتزام باستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء طوال أيام الأسبوع إضافة إلى متابعة توافد المواطنين للتقدم لسداد رسوم الجدية قبل انتهاء المهله المحددة.

وأكد المحافظ على رئيسي حى بولاق ومركز أبو النمرس بتسهيل الإجراءات على المواطنين في استلام الطلبات بصورة البطاقة أو صورة عقد الملكية لحين استيفاء باقى المستندات قبل انتهاء المهله المحددة.

أكد محافظ الجيزة أنه تم تشكيل لجنه فنية لتقييم أسعار السيارات فى مخالفات البناء التى تم وضعها، وفقاً للبعد الاجتماعي والطابع الشعبي بكل حي ومركز ومدينة تابع للمحافظة وذلك للنظر فى إمكانية تخفيض بعض القيم السعرية فى عدداً من القطاعات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين والتسهيل عليهم لسرعة تقنين أوضاعهم وتحفيزاً لهم .

وأشار إلى أن محافظة الجيزة تعد الأقل فى أسعار القيم السعرية على مستوى الجمهورية، فهناك بعض المناطق يتم التصالح فيها بمقابل 50 جنيها للمتر السكنى، حيث تم مسبقا وضع قيم تتواءم مع الطابع السكانى لكل قطاع بالمحافظة.

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ودعا المحافظ المواطنين سرعه التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة مشيراً انه فى حال تخفيض القيمه السعرية لاى منطقة سوف يتم مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددو جدية التصالح في الفترة السابقة موضحًا أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

وخلال الجولة حرص المحافظ التحاور مع الموظفين داخل المركز التكنولوجي للتأكد من قيامهم بأداء المهام المطلوبة منهم علي أكمل موجها بمد فترات العمل بالمركز حتى الفترات المسائية للتسهيل على المواطنين وانجاز العمل موجها رؤساء الاحياء والمراكز بدعم المراكز التكنولوجيه بموظفين إضافيين لتقليص المده الزمنية التى يقضيها المواطن داخل المركز ولإستيعاب أكبر قدر من المواطنين يومياً فى ظل الكثافة التى تشهدها المراكز التكنولوجية يومياً لتوافد المواطنين عليها .

كما حرص المحافظ علي الإستماع إلى المواطنين والتحاور معهم للتعرف على أبرز المعوقات التى تواجههم للعمل نحو سرعة حلها للتيسير عليهم موجهاً بإتخاذ اللازم نحو سرعة تحديد وتحصيل قيمة رسوم جدية التصالح لبعض المواطنين التي سبق أن تقدمو بطلبات التصالح علي مخالفات البناء .

ووجه المحافظ إنذار إلى أحد الموظفين بالمركز التكنولوجى بحى بولاق الدكرور وذلك بعد تلقى شكوى أحد المواطنين بالتعامل غير اللائق معه من قبل الموظف حيث شدد المحافظ إنه فى حال تكرار المخالفة سيتم إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق .