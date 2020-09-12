شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى مشترك بين وزيرى خارجية مصر وأرمينيا غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل سامح شكرى وزير الخارجية، غداً الأحد، زوهراب مناتساكانيان وزير خارجية أرمينيا، وذلك لعقد جلسة مباحثات فى مقر وزارة الخارجية بماسبيرو، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفى مشترك.
وكان مطار القاهرة الدولى قد استقبل، عصر اليوم السبت، وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، والذى يزور مصر زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام يلتقي خلالها وزير الخارجية سامح شكري وعددا من كبار المسئولين، فضلا عن عقد لقاء مع ممثلي الجالية الأرمنية بمصر.
وقالت مصادربمطار القاهرة، أنه تم انهاء إجراءات وصول وزير خارجية أرمينيا، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، فور وصوله على متن طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى، وكان فى استقباله وفد من سفارة أرمينيا، وعدد من مسؤولي مكتب وزارة الخارجية بمطار القاهرة.
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