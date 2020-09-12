شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح فرع الشهيد أحمد المنسى بمقر جمعية رسالة بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فرع الشهيد أحمد المنسي بأحد مقرات جمعية رسالة للأعمال الخيرية، وهو فرع مصدق بالدقي، وذلك بحضور الدكتور شريف عبد العظيم مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات المجمتع الأهلى، ويأتي افتتاح المقر تخليداً لذكري الشهيد قائد معركة البرث .

وقد أعربت القباج عن سعادتها لتواجدها هذا اليوم في جمعية رسالة، حيث ثمنت الدور الذي تقوم به الجمعية ف رسالة تتم اليوم 20 عاماً من العمل ليس فقط الانساني ولكن التنموي الاصيل بما يحمله من معنى فقد بدأت كنشاط طلابي وتطوع ووصلت إلى 60 فرع على مستوى الجمهورية.



كما أكدت وزيرة التضامن أن الجميل أيضاً في هذا اليوم هو تسمية هذا المبنى باسم الشهيد أحمد منسي، وهو رمز للبطولة حيث تعد البطولة ايضاً في كافة ميادين العمل فكل من يحمل قلم وفأس فهو يجاهد ونحن جميعاً نعمل فداء للوطن لافته الى ان العمل التنموي يتطلب العمل بروح الفداء فهذه الروح هي التي تبني الاوطان .

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وأثنت "القباج" أيضاً على الروح التي شاهدتها بين الشباب في هذا المبنى والعمل التطوعي الذي يقومون به سواء في خدمة ذوي الاعاقة وتنمية الشباب ومحو الامية نحن داخل مبنى يحمل كل معاني البناء فنحن لسنا نبني في الحجر ولكننا نبني في البشر .



وأكد الدكتور شريف عبد العظيم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية، عن مدي فرحته واعتزازه بإطلاق اسم الشهيد احمد منسي علي احد مقرات جمعية رسالة للتعبير عن مدي امتناننا وفخرنا ببطولاته، كما أضاف الدكتور شريف عبد العظيم، ان جمعية رسالة دائمًا تدعم القوات المسلحة في استمرار أعمالها البطولية ضد العناصر الإرهابية، في سبيل رفعة وأمن الوطن وهذا أقل ما يمكننا تقديمه لهم.

وشدد عبد العظيم علي أن الجمعية منذ بدأ إنشائها لم تتوان عن دورها المجتمعي، ودائمًا تكون صاحبة السبق عند دعم البلد سواء شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأنفسهم حماية للبلد، كما ساهمت جمعية رسالة في حل أزمة كورونا حيث قامت بإطلاق تحدي الخير لاحتواء اثار مكافحة فيروس كورونا على الطبقات الأكثر احتياجا من عمال اليومية والحرف اليدوية التي ستتأثر بشده بانقطاع أعمالها، وقد ساهمت المبادرة في مساعدة مئات الآلاف من الأسر المتضررة.











