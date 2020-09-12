شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ إدارة يشيد بتسهيلات الحكومة للتشجيع على التصالح بمخالفات البناء..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد جنيدى أستاذ الإدارة الاستراتيجية، أن الدولة المصرية حريصة على مواجهة البناء العشوائى وتآكل رقعة الأرض الزراعية، وبالتالي فإن قانون المصالحات في مخالفات البناء، ومواجهة التعدى على الأراضى الزراعية يمثل أهمية قصوى سواء للدولة أو للمواطن المصرى.

وأضاف أستاذ الإدارة الاستراتيجية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن مؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مع رؤساء تحرير الصحف، وإعلانه مجموعة من التيسيرات والتسهيلات على المواطنين، يؤكد أن الدولة تشعر بالمواطن المصرى وتستجيب لمطالبه .

ولفت أستاذ الإدارة الاستراتيجية، إلى أن كافة التسهيلات التي أعلنتها الحكومة خاصة تحديد سعر 50 جنيه للمتر في الريف، وتخفيض 25 % حال دفع قيمة التصالح كاملة ستمثل تشجيع للمواطنين على الذهاب وتقديم طلب التصالح، موضحا أن عائد هذه المصالحات سيعود على المواطن المصرى.

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وفى وقت سابق أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء أثبت وجود تحديات عند تطبيقه، مشددا على أن الحكومة لا "تكابر" وتراجع الموقف.

وقال رئيس الوزراء فى تصريحات اليوم السبت: "هناك حجم من التعقيد وبنتعلم على الأرض، أثناء التنفيذ لما حطينا القانون كان فى وجهة نظرنا أن مش هايبقى فيه مشاكل، ولكن التطبيق على الأرض يثبت لنا وجود تحديات، ولا نكابر، والحل هو المراجعة".