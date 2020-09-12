التموين: وقف مدير مكتب تموين الدلنجات عن العمل وتحويله إلى التحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وقف مدير مكتب تموين بندر الدلنجات بالبحيرة عن العمل، وتحويله للتحقيق، عقب التحقيق في ما تم تداوله عن ذهاب إحدى السيدات إلى مكتب تموين بندر الدلنجات، وطلبها استخراج أوراق لصرف الخبز، وتم التعامل معها بعدم اهتمام وبشكل غير مقبول، من جانب بعض العاملين في المكتب.

وتبين بعد البحث والمراجعة مع مديرية تموين البحيرة، أن السيدة صاحبة الواقعة تقدمت بعمل بدل تالف للبطاقة التموينية الخاصة بها على موقع "دعم مصر"، وذهبت للمكتب لاستلام خطاب الخبز، وجاري استخراج بطاقة بدل تالف للسيدة المذكورة.

وبعد رصد وتداول ما حدث على مواقع التواصل الاجتماعي، تم عرض ذلك على وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي قرر على الفور إيقاف مدير مكتب تموين الدلنجات عن العمل والتحقيق معه.

وأكد المصيلحي، أن هناك توجيهات وتعليمات وزارية مشددة ودائمة لكافة العاملين بمكاتب التموين، بحسن التعامل مع المواطنين بكل اهتمام وعناية وتلبية كافة احتياجاتهم وإنهاء خدماتهم التموينية، مضيفًا أنه لن يسمح بالتجاوز مع أي مواطن حال طلبه أي خدمة من مكاتب التموين أو مراكز الخدمة التابعة للوزارة.​