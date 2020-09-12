قائمة "من أجل مصر".. ننشر ترشيحات النواب عن محافظة قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): حصل موقع (الخليج 365) على ترشيحات قائمة "من أجل مصر" في محافظة قنا، وجاءت كالتالي: 1- معتز محمد محمود حزب الحرية قوص. 2- العمدة صبري داود نقادة حزب الشعب الجمهوري. 3- أشرف رشاد قنا حزب مستقبل وطن. 4- حسین فايز ابوالوفا دشنا حزب مستقبل وطن. 5- هشام عبدالنبي الشعینی نجع حمادي مستقبل وطن. 6- رحاب عبد الرحيم الغول نجع حمادة مستقبل وطن. Advertisements 7- ماجد أديب فهيم طوبيا حماة وطن نجع حمادي. 8- أماني ماهر أبوسحلي فرشوط مستقبل وطن. 9- سحر صدقي خليفة أبوتشت مستقبل وطن. وفيما يخص التشكيل الفردي لحزب مستقبل وطن، جاء کالآتي: دائرة أبوتشت وفرشوط: العميد صلاح أبواللیل، واللواء عصام برکات. دائرة نجع حمادی ودشنا: فتحي قنديل واللواء خالد خلف الله، واللواء سيف نصر الدين الصافي. دائرة قنا: اللواء جمال النجار، ومحمود الضبع. دائرة قوص: محمد سلیم عسکر، واللواء سيف العبادي.

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