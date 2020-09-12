إخلاء سبيل صالح جمعة في قضية دهس شاب بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الجيزة بإخلاء سبيل صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، بضمان محل إقامته في واقعة دهس شاب بسيارته في شارع النيل بالجيزة.

وقال مصدر أمني - رفض ذكر اسمه- لمصراوي، اليوم السبت، إن اللاعب سيتم نقله إلى قسم الجيزة؛ تمهيدًا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله.

وصدم "جمعة"، في مارس الماضي، الشاب أثناء وقوفه أمام أحد الفنادق، وفر هاربًا، فيما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً من مستشفى خاصة، بوصول "ع. م" 30 عاما، موظف بفندق شهير، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به وأخبره المارة أنها قيادة اللاعب صالح جمعة.

الجدير بالذكر أن نيابة القاهرة أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل صالح جمعة، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات؛ في اتهامه بالتسبب في تهشيم سيارتين أثناء قيادته سيارته بمنطقة الزمالك، لكن لم يخل سبيله للتحقيق معه في قضية دهس الشاب في الجيزة.