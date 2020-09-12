مصر | كشف ملابسات مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص يروع آخر بكلب

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص يروع آخر بكلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بترويع آخر مستخدمًا كلب.

على خلفية تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تواجد أحد الأشخاص ممسكًا بيده "كلب" ويقوم بالعدو خلف شخص آخر مما أثار فزعه، بالفحص تبين أن الواقعة حدثت بدائرة مركز شرطة الحامول بمحافظة كفرالشيخ، وتبين أن مالك الكلب (طالب- سن 19، مقيم بدائرة المركز) وأن الشخص الآخر (طالب- سن 19، مقيم ببندر الحامول).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأطراف وبحوزة الأول الكلب ومناقشتهما حول المقطع، أقرا بأنهما أصدقاء وأن ما حدث بينهما كان على سبيل الدعابة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في سياق آخر أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، البلاغ المقدم من شعبان سعيد المحامى بالنقض وكيلا عن نقابة المهن التمثيلية حول شائعة وفاة الفنان محمود ياسين لنيابة وسط القاهرة الكلية للتحقيق.

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