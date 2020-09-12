مصر | تأجيل محاكمة متهم بقضية أحداث قسم مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة متهم بقضية أحداث قسم مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة متهم فى إعادة محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول، مدينة نصر"، لـ 14 نوفمبر للمرافعة.

صدر القرار برئاسة محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللى،

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.