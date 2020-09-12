مصر | حبس شقيقين لقتلهما سباك أثناء خلاف على ملكية محل بأوسيم

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس شقيقين لقتلهما سباك أثناء خلاف على ملكية محل بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس شقيقين، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لقتلهما سباك بطلق ناري بأوسيم.

وباشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل سباك على يد شقيقين بأوسيم.

وتبين من التحقيقات، أن المتهمين كانوا على خلاف مع المجني عليه لملكية محل خاصته، ففي يوم الواقعة نشبت مشاجرة دفعت المتهمين لقتله بطلق ناري.

وطلبت النيابة، تشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كانت ألقت مباحث لجيزة القبض على شقيقين، لاتهامهما بقتل سباك بأوسيم، بسبب الخلاف على ملكية محل، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مقتل سباك نتيجة إصابته بطلق نارى، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه نشبت بينه مشاجرة وبين شقيقين يرتبطان بصلة قرابة به، بسبب خلاف على ملكية محل، مما دفعهما للاعتداء عليه، وأصابه أحدهما بطلق نارى.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق

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تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة ربة منزل بالهرم

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم، وتبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 72 عاما، وتقطن بمفردها.

وأوضحت التحقيقات، أن الواقعة تم اكتشافها عن طريق شقيقة المجني عليها بعد كثرة الاتصالات عليها، فذهبت إليها في اليوم الثاني للاطمئنان عليها فوجدتها بصالة الشقة جثة هامدة، ومصابة بجرح قطعي في رأسها، بالاضافة لسرقتها وعلى الفور قامت بإبلاغ الشرطة.

وأفادت التحقيقات، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وزوجته بقصد سرقتها، والمتهمة تعرفت على المجني عليها منذ فترة وكانت تتردد عليها وعلمت أنها تمتلك مصوغات ذهبية، فخططت الزوجة لسرقتها، فأوهمتها أن زوجها يعمل بعيادة والاستعانة به لعلاجها من الآلام تعاني منها وبالفعل خططت الزوجة لسرقتها عن طريق تلك الحيلة.

وذكرت التحقيقات، أنه يوم الواقعة ذهبت المتهمة وزوجها بتلك الحيلة وأثناء وجودهما داخل المنزل اعتديا عليها بقطعة حديدية وكتم أنفاسها وسقطت جثة هامدة، وسرقوا المصوغات وفروا هاربين وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بالعثور على جثة داخل شقة بالهرم، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل، ملقاة بصالة الشقة وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق