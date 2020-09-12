مصر | كوكتيل مخدرات.. حبس ٢٠ تاجر كيف بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر كوكتيل مخدرات.. حبس ٢٠ تاجر كيف بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس ٢٠ تاجر مخدرات، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهم في المواد المخدره.

وطلبت النيابة، ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

في حملة أمنية وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 21 متهم، 20 إتجار، تعاطي، عثر بحوزتهم على 125 جرام حشيش، 93 جرام هيروين، 465 قرص مخدر، 1520 جرام الأستروكس، 320 جرام الشادو- جرام بودر، كيلو البانجو، 45 جرام بودر، وفي مجال قضايا الأسلحة تم ضبط متهم، قضية دفاع عن النفس، فرد محلى الصنع 12 مم، بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12مم، طبنجة عيار 9ملم، طلقات مختلفة الأعيرة.