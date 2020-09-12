مصر | استمرار حبس سائق اغتصب طفلة معاقة داخل منزلها في حلوان

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر استمرار حبس سائق اغتصب طفلة معاقة داخل منزلها في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات، اليوم السبت، بمحكمة جنح حلوان، حبس سائق لتعديه جنسيا على فتاة معاقة وسرقة مبلغ مالي من منزلها بحلوان، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة، إلى أقوال والدة الفتاة، حيث قالت إنها تعمل بائعة خضار ويوم الواقعة كانت خارج المنزل، وعندما عادت تفأجات بعد يومين باختفاء مبلغ مالي يصل إلى 1200 جنيه.

وأضافت، أنها سألت ابنتها فظهر على وجهها علامات الارتيات والخوف، وامتنعت عن الكلام وعقب الضغط عليها ومحاولة استدراجها شرحت لها ما وقع عليها من اعتداء ومعاشرة جنسية من سائق توك توك، ووصفت ملامحه حتى تم التعرف عليه، وأبلغت الأجهزة الأمنية.

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وأكدت السيدة، أن نجلتها معاقة وغير واعية، ولم تتمكن من الدفاع عن نفسها، كما أنها مريضة وتريد حق نجلتها والثأر لشرفها.

وتلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغًا من ربة منزل يفيد بأنّ مجهولًا اغتصب ابنتها 16 عامًا المعاقة ذهنيًا، بعد أن جردها من ملابسها وكتم أنفاسها، وفر هاربًا بعد فقدانها الوعي.

وجرى تشكيل فريق بحث للتأكد من صحة البلاغ وضبط مرتكب الواقعة، وتبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة سائق «توك توك» يدعى «أحمد.م»، وتم ضبطه.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته بالمجني عليها تعرفت عليه،، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.