مصر | خلال أسبوع.. مصرع 6 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الأمن العام

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر خلال أسبوع.. مصرع 6 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الأمن العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهدف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 335 متهما، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

وفي مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، خلال أسبوع، أسفرت الجهود عن مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط 31 عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن (الدقهلية- الغربية- الشرقية- البحيرة- أسيوط- سوهاج- الأقصر) بإجمالي مضبوطات 13 قطعة سلاح (رشاش جرينوف- رشاش هكلر- 5 بنادق آلية–4 مسدس- 2 فرد خرطوش- كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة- 3 كيلو جرام لمخدر البانجو- 810 جرامات لمخدر الهيروين- 270 جراما لمخدر الأفيون).

جدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها "سرقة بالإكراه- سرقة متنوعة- سلاح نارى- خطف- قتل- شروع في قتل– مخدرات- مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية-تبديد- شيك- ضرب".. كما أن البعض منهم محكوم عليه بالإعدام والسجن "المؤبد، 40 سنة".

كما تم ضبط (1171) قطعة سلاح ناري (2 رشاش –2 جرينوف–120 بندقية آلية–202 بندقية مششخنة وغير مششخنة –81 مسدس–764 فرد محلى الصنع –3012 طلقة مختلفة الأعيرة –1619 قطعة سلاح أبيض)، 5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلهم (5 مسدس –19فرد محلى –427 طلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع)، و(18) تشكيل عصابى، ضموا (48) متهمًا، ارتكبوا (95) حادث سرقة متنوع و(193) قضية أحداث وإعادة (9) سيارات مُبلغ بسرقتها بالإضافة إلى كشف غموض (44) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (67) متهمًا وتنفيذ (487747) حكما قضائيا.