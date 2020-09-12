أخبار مصر | انطلاق امتحانات الدور الأول للبعثة التعليمية المصرية بالسودان

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر انطلاق امتحانات الدور الأول للبعثة التعليمية المصرية بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم فاعليات اليوم الأول لامتحانات الدور الأول 2020 لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والدبلومات الفنية لطلاب مدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان.

حيث أن عدد الطلاب الذين قد أدوا امتحان مادة اللغة العربية (121) طالب وطالبة، داخل 5 لجان (الشجرة العربية، وناصر العربية بجبل الأولياء، العربية بودمدنى، والتكامل بحلفا الجديدة)، وعدد (17) طالب وطالبة بلجنة مدرسة الجيلى الثانوية الصناعية، ولا يوجد أى شكوى من صعوبة الأسئلة أو جودة الطباعة.

وأكد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين والمشرف العام على امتحانات الثانوية العامة المصرية بالبعثة التعليمية بالسودان، أنه قد تم تجهيز المدارس المخصصة للجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية بجميع الولايات بكافة الوسائل الصحية، وتعقيم اللجان قبل وبعد نهاية كل جلسة امتحانية وتسلم جميع الطلاب الكمامات والمطهرات قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ، وتم الكشف على الطلاب بجهاز الحرارة، وفى حالة ظهور أى أعراض سوف تستخدم كافة الإجراءات الصحية ويتم إثبات ذلك من خلال السادة رؤساء اللجان للحفاظ على حقوق الطلاب وفقًا لما تم إتباعه بجمهورية مصر العربية.

وجدير بالذكر أنه قد تم تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لطلاب البعثة التعليمية المصرية بالسودان بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم السودانية الاتحادية لحين انتهاء أزمة جائحة كورونا بالسودان، وبناء على التنسيق بين الوزارتين تم اعتماد جدول الامتحان لتبدء بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة السودانية مع الأخذ فى الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية التى اتبعت فى جمهورية مصر العربية فى امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بتقليل عدد الطلاب، وزيادة عدد اللجان الفرعية.

وتوفير كافة الإجراءات الصحية والتى من بينها توفير كمامات، ومطهرات، وأجهزة كشف الحرارة، لحماية جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات وكذلك المنتدبين لأعمال الامتحانات.