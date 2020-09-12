أخبار مصر | توقيع بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين وشركة المياه بتشاد

وذلك بحضور المهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة، والمهندس أحمد هشام مقرر لجنة العلاقات الخارجية والشئون الإفريقية بالنقابة وعدد من أعضاء اللجنة، ومن الجانب التشادي ناصر طه المدير التجاري لشركة المياه، والمهندس جبريل ديكولوم المدير الفني للشركة..

يأتي هذا التوقيع في إطار دعم وتطوير علاقات التعاون بين مصر وتشاد في مختلف المجالات بناء على تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التشادي إدريس ديبيه لتأسيس علاقات قوية بين البلدين الشقيقين، وإيمانًا لدور مصر الرائد في القارة الإفريقية.

وأشار المهندس محمد ناصر أمين صندوق المهندسين، أن هذا التوقيع يعد نتيجة لما حققته نقابة المهندسين في مصر من تواجد كبير على المستوى العربي والإفريقي، وبناءً عليه أصبحت رئيسًا لمنطقة شمال إفريقيا في اتحاد المهندسين الأفارقة.

وأضاف "ناصر" أن هذا البروتوكول أحد نتائج زيارة وفد النقابة لدولة تشاد للمشاركة في فعاليات المنتدى الدولي للاستثمار ولقاء الوفد بالرئيس التشادي الذي أصدر توجيهاته بعد اللقاء بالتواصل المستمر معنا للاستفادة من خبرات مهندسي مصر.

وأوضح "ناصر" للوفد التشادي أن مجال المياه والصرف الصحي في مصر يضم ثلاثة محاور رئيسية، من بينها جهات مصنعة للمحطات والشبكات، وجهات تقوم بصناعة المستلزمات الخاصة بهذه الشبكات والمحطات، وأيضًا مراكز بحثية تتابع التكنولوجيا العالمية وتعرضها على هذه الجهات المصنعة أو الموردة، وعلى رأسها المركز القومي للبحوث والذي يعد من أكبر المراكز البحثية في العالم، منوهًا أن النقابة ستقوم بدورها بترشيح أي جهة من هذه الجهات لنقل التكنولوجيا لدولة تشاد.

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كما أوضح "ناصر" للجانب التشادي أن نقابة المهندسين المصرية هي البيت الكبير لكل مهندسي مصر، مشيرًا إلى أنها تضم في عضويتها 750 ألف مهندس وبها لجان هندسية متخصصة من بينها لجنة مختصة بالأشقاء الأفارقة وهي "لجنة شئون إفريقيا" برئاسة المهندس نقيب المهندسين.

من جانبها أعربت "كوبرا حسين" رئيس الشركة التشادية للمياه ورئيس الوفد التشادي عن سعادتها بهذا التعاون واصفة إياه بأنه سيحقق أقصى استفادة للجانبين.

وقالت: إن نقابة المهندسين المصرية لها دور عظيم في تقديم الدعم الفني والاستشارات التنموية العملاقة في مصر نتيجة الخبرات العظيمة المتراكمة لدى الغالبية من أعضائها مما سيؤدي إلى تحقيق أكبر النجاحات في هذا التعاون وأيضًا تحقيق خطط التنمية الاستراتيجية وخاصة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وبدوره أكد المهندس "أحمد هشام" مقرر لجنة العلاقات الخارجية والشئون الإفريقية، على ضرورة توقيع بروتوكولات مماثلة مع كافة النقابة الهندسية المختلفة حيث لا توجد في تشاد نقابة مهندسين موحدة تضم كافة التخصصات الهندسية تمهيدًا لمساعدة نقابة المهندسين المصرية لدولة تشاد في توحيد كافة هذه النقابات تحت اسم موحد كما هو الحال في مصر.

كما أوضح "هشام" أنه عقب توقيع البروتوكول يتم وضع خطة عمل من الجانبين لدراستها والتوافق على تنفيذ بنودها.

