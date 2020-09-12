شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على توقيع الكشف الطبي من راغبي الترشح لـ«النواب» بالمحافظات (متابعات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من المستشفيات والمراكز الطبية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الكشف الطبى على راغبى الترشح فى انتخابات مجلس النواب فى المحافظات، توافد العشرات من راغبى الترشح، أمس، لتوقيع الكشف الطبى عليهم وبيان مدى لياقتهم الصحية، ضمن الإجراءات المطلوبة لاستيفاء أوراق الترشح، وتم توقيع الكشف الطبى عليهم وسط إجراءات احترازية مشددة للحماية من انتشار فيروس كورونا.

فى القليوبية، قال الدكتور محمد ناجى، مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، إنه تم استقبال 5 مرشحين لإجراء الفحص الطبى، أمس، بينهم عضو مجلس النواب الحالى ومتحدث البرلمان صلاح حسب الله، إلى جانب سيدتين.

وأوضحت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمى، أنه تم استقبال مرشحين محتملين لإجراء الفحص الطبى لهما، كما أعلنت الدكتورة صفاء فراج، مدير المجلس الطبى العام، استقبال 3 مرشحين محتملين ليصل إجمالى عدد المرشحين الذى أجروا الفحص الطبى 13 مرشحا.

وفى الشرقية، قال الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة، إن عدد المرشحين الذين أجروا الكشف الطبى بلغ 16 مرشحًا، لافتا إلى أن المرشح يسجل بياناته على الموقع الإلكترونى المخصص، ويتم تحديد الأماكن التى يتم الفحص بها، وهى المجلس الطبى العام بالأحرار، ومستشفى الأحرار التعليمى، ومستشفى القنايات المركزى، ومستشفى أبوكبير المركزى، ومستشفى فاقوس النموذجى، ومستشفى بلبيس المركزى.

وفى المنيا، شهدت المستشفيات والمراكز الطبية إقبالًا من راغبى الترشح، وسجل 2 منهم لإجراء التحاليل الطبية للكشف عن المخدرات والمسكرات، وفى بنى سويف، أجرى 2 من المرشحين المحتملين الكشوف الطبية فى مستشفيى بنى سويف التخصصى وناصر العام.

وفى قنا، أجرى 7 مرشحين محتملين الكشف الطبى، من بينهم كمال شلبى، سكرتير عام المحافظة، الذى سيخوض الانتخابات بمسقط رأسه بمحافظة سوهاج.

وأعلن الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية أعدت العديد من أماكن الكشف بالمحافظة من أجل تسهيل الكشف على المرشحين موزعة فى أنحاء المحافظة، وهى مستشفيات نجع حمادى العام، وقنا العام، وقوص المركزى، بالإضافة لتوقيع القومسيون الطبى بمقر القومسيون الطبى بقنا وسيتم عمل التحاليل بالمعمل المشترك بمدينة قنا.

وفى الأقصر، استقبلت المستشفيات 3 مرشحين لخوض الانتخابات، وأعلن الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة، أنه يتم الكشف بمستشفيات الأقصر الدولى وأرمنت التخصصى، والمجالس الطبية بالأقصر، تحت إشراف المجالس الطبية المتخصصة.

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وفى 6 أكتوبر بالجيزة استقبلت المستشفيات 6 مرشحين بينهم عدد المستثمرين من أبناء المدينة لخوض الإنتخابات موزعين ما بين الحى السابع وحدائق أكتوبر ، والشيخ زايد .

وأكد مصدر مسؤول بالصحة أن المستشفيات استعدت لإجراء كافة التحاليل للمرشحين المحتملين فى الفترة المقبلة.