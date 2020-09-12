شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء الصعيد يطالبون بالانتهاء من طريق نجع حمادي أرمنت بطول 26 كم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب عدد من أبناء محافظات قنا والأقصر وأسوان، الحكومة ووزارة النقل، بإدراج الطريق الجديد الذي سيربط بين مركزي نجع حمادي في أقصي شمال محافظة قنا ومركز أرمنت أقصي جنوب محافظة الأقصر، بطول 26 كيلو متر، في خطة الرصف، وهو الطريق الذي يطالب به أهالي هذه المحافظات نظرا لأنه سيوفر المسافة بين هذه المحافظات لأكثر من 140 كيلومتر.

وقال العمدة منتصر أمين سليم، من أهالي مركز أرمنت، إن «أملنا الآن في الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يأمر بسرعة رصف هذا الطريق من موازنة الخطة الاستثمارية الحالية المخصصة لقطاع النقل، رأفة بأبناءه أهالي هذه المحافظات، لإنشاء هذا الطريق الذي سيوفر الوقت ويقرب المسافات بين 5 محافظات وبالتالي سيوفر في الجهد واستهلاك الوقود المستخدم في السيارات، بدلا من الطريق الحالي الذي يدور حول ثنية النيل المعروفة بـ(ثنية قنا) والذي يبلغ طوله أكثر من 150 كيلو، أما الطريق المقترح فيبلغ طوله نحو 26 كيلو فقط مرصوف منها بالفعل 20 كيلو ويتبقي 6 كيلو مترات عبارة عن منطقة جبلية».

وقال إبراهيم سعيد إبراهيم، أخصائي مخازن بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف، إن هذا الطريق سيكون فاتحة خير لأبناء محافظات قنا والأقصر وأسوان لأنه سيقلل المسافات بينها، وسيفتح أفاقا كبيرة للتنمية ويسهل عمليات نقل المرضي من هذه المحافظات إلى مستشقيات محافظتي سوهاج واسيوط، مشيرا إلى أن هذا الطريق سيبدأ من قرية «هو» بنجع حمادى إلى قرية نجع «الدكر» التابعة لقرية الرياينة بأرمنت بطول 26 كم تقريبا، وسيكون له العديد من المميزات التي يأتي في مقدمتها عمل تنمية حقيقية في الصعيد، حيث أنه يربط بين منطقتى شمال وجنوب الصعيد بشكل مباشر حيث المنطقة الزراعية جنوبا والمنطقة الصناعية شمالاً وتقليص مسافة السفر ووقته من جنوب إلى شمال الصعيد لأقل من 4 ساعات، وتوفير كميات ضخمة من المحروقات والتى تكلف الدولة مبالغ ضخمة، وتمكين الأجهزة الأمنية من سهولة تأمين المناطق المحيطة، حيث لا يتوفر ذلك في الطريق البديل (طريق الرزيقات).

وأضاف: «كما سيوفر إقامة مطار في منطقة نجع حمادى، وسيفتح مجالات استثمار عديدة لرجال الاعمال بالصعيد، حيث أن الطريق يمر مباشرة على المنطقة الصناعية لنجع حمادى، وأيضا مروره في أقرب نقطة لمصنع الألومنيوم». لافتا إلى أن هناك بعض المعوقات التي قيلت وهي إن الطريق يمر بالقرب من المنطقة الأثرية، لكن المعلوم أن منطقة الأثار تبعد عنه وعن المسار بما لا يقل عن ٨ كم.

طريق جديد بين نجع حمادي وأرمنت بطول 26 كيلو بدلا من الطريق القديم الذي يدور حول ثنية النيل بقنا

طريق جديد بين نجع حمادي وأرمنت بطول 26 كيلو بدلا من الطريق القديم الذي يدور حول ثنية النيل بقنا