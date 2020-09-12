شكرا لقرائتكم خبر عن «المقاولون العرب» تنفذ مرافق 10 آلاف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء والقناة، بزيارة تفقدية لمتابعة آخر التطورات في أعمال المرافق للمرحلة الثالثة بمشروع الإسكان الاجتماعى ببورفؤاد.

وطالب «عفيفي» بتكثيف الجهود في الفترة القادمة من أجل إنهاء كافة الأعمال على أعلى مستوى مشيدا في نفس الوقت بما تم من أعمال.

وقال المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء، إن المشروع عبارة ترفيق 10 آلاف وحده سكنية شرق كلية التربية الرياضية ببورفؤاد وعلى مسطح 125الف فدان.

وأضاف أن المشروع يتكون من أعمال الطرق بإجمالي مسطح 160 ألف متر مسطح وتشمل أعمال الحفر وتثبيت التربة وأعمال الاتربة والجوتكستايل وطبقات التأسيس وطبقات الأسفلت وتشمل عمل طبقة أسفلت رابطة سمك 6 سم وطبقة أسفلت سطحية سمك5 سم وأعمال التخطيط كما يشمل المشروع أعمال تنسيق موقع من بردورات بأنواعها وأعمال الأرصفة والإنترلوك والدهانات، بالإضافة إلى أعمال الصرف الصحى بإجمالي أطوال شبكات 13كيلومترمن خطوط انحدار رئيسية بأقطار مواسير تتراوح من315مم وحتى 630 مم، وخطوط انحدار فرعية قطر 250 مم ووصلات منزلية قطر200 مم ومواسير صرف مطر قطر 160مم بالإضافة إلى المطابق الدائرية والمربعة بأقطار وأعماق مختلفة.

وأشار المهندس أشرف غنيم رئيس القطاع مدير فرع سيناء، بأن تكلفة المشروع الإجمالية 200 مليون جنيه وأنه تم الانتهاء 86٪ من أعمال الترفيق بالمشروع.

Advertisements