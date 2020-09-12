شكرا لقرائتكم خبر عن أغانٍ وزغاريد في حفل تخرج «آداب حلوان».. ودرع الدفعة لـ«مدير تحرير المصري اليوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في تقليد مختلف تولى أولياء الأمور تكريم أبنائهم من خريجي قسم الاجتماع بآداب حلوان، الجمعة، بدلاً من أساتذة الجامعة، وضم أعضاء التكريم الزميل عمر حسانين، مدير تحرير جريدة المصري اليوم.

وفي جو عائلي خالص قضاه الأهالي والأبناء على مدار 6 ساعات من البهجة والفرحة في أحد قصور المريوطية، احتفل الجميع بتخرج الطلاب، ولم تتوقف زغاريد الأمهات، تعبيرا عن سعادتهن، وبدأ الحفل في الهواء الطلق، ولم تمنع حرارة الشمس في بدايته الحضور من التعبير عن فرحتهم.

وردد الحضور عدداً من الأغاني الحماسية مع DJ، أهمها «الناجح يرفع ايده» للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، ومع دقات الساعة الخامسة، أعلن المنظمون عن بدء التكريم، وألقى أحد الطلاب كلمة تحدث فيها عن امتنان جميع الخريجين لأهاليهم لما قدموه لهم طوال السنوات الماضية، وما يتحملونه من أجلهم، ووعد ببذل كل ما يستطيعون من أجل تحقيق أحلامهم، كما قدم الشكر لكل الأساتذة الذين علموهم طوال السنوات الماضية في جميع مراحل التعليم المختلفة.

وأعربت الدكتورة أميمة نايل عن سعادتها بالخريجين، وقدمت الشكر لجميع الأمهات اللاتي يتحملن الكثير في رحلة تعليم الأبناء، كما شكرت هيئة التدريس في جامعة حلوان، بيد أنها انتقدت عدم حضور أي ممثل من الكلية أو الجامعة لمشاركة الخريجين فرحتهم.

وتحدث الزميل عمر حسانين نيابة عن الآباء، وقدم التهنئة للخريجين، ونبههم إلى أنهم في مرحلة فاصلة بين الحياة التعليمية والحياة العملية، وعليهم أن يتمسكوا طول الوقت بتعلم كل جديد ليحافظوا على تميزهم، محذرا من التراخي لأن الفرص الحالية لا تذهب إلا للمتميزين.

وقدم «حسانين» الشكر للقائمين على تنظيم الحفل من أعضاء اتحاد الطلاب، والطلاب الخريجين، متمنيا لجميع الخريجين مزيدا من التفوق والرقى، وفى نهاية الحفل قدم الخريجون درع الدفعة لمدير تحرير المصري اليوم.

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حفل تخرج طلاب كلية أداب

حفل تخرج طلاب كلية أداب

حفل تخرج طلاب كلية أداب

حفل تخرج طلاب كلية أداب

حفل تخرج طلاب كلية أداب

حفل تخرج طلاب كلية أداب

حفل تخرج طلاب كلية أداب