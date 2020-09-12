شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التنسيق الفرعي بجامعة القناة يستقبل ١١٩ طالب وطالبة بتقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أن مرحلة تقليل الاغتراب بدأت بالجمعة وتستمر حتى الأربعاء المقبل وذلك وفقا للضوابط والشروط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

من جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تقليل اغتراب الغرض منه أن يلتحق الطالب بالكلية التي قبل بها بناء على نتيجة مكتب التنسيق ولكن في اقرب مكان متاح له وليس الغرض من تقليل الاغتراب تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه من جديد.

وأضاف الدكتور محمد غنيم رئيس مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة أن مع بداية فتح باب تقليل الاغتراب استقبل مكتب التنسيق ١١٩ طالب وطالبة.

جدير بالذكر القواعد التي تم اعلانها أمس من قبل تلمجلس الاعلي للجامعات لتقليل الاغتراب جاءت على النحو التالي:



أولاً.. التحويل بين الكليات:-

● التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

● التحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

● الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

● التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

● لا توجد تحويلات ورقية.

● التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

● استيفاء شروط التحويل لبعض الكليات مثل (اختبارات القدرات) التي أجريت قبل انطلاق تنسيق المرحلة الأولى.

● المفاضلة بين الطلاب يكون على أساس مجموع الثانوية العامة.

■ ثانيًا.. التحويل بين المعاهد:-

● يسمح للطالب الذي ترشح لأحد المعاهد العالية أو المتوسطة أن يقوم بتحويل لأخر في ذات التخصص أو تخصص آخر، بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بالمعهد المراد التحويل إليه، وذلك في ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.

● لا توجد تحويلات ورقية.

● التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

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