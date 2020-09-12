شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواصل تقديم المساعدات لدعم متضرري السيول بدولة السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مصر تكثيف رحلات الجسر الجوي لتقديم كل أوجه الدعم للشعب السوداني الشقيق في محنته الحالية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التي إجتاحته خلال الآونة الأخيرة.

وأقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملتان بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى الشقيق.

وأعرب المسؤولون في دولة السودان عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبهم في أوقات المحن والشدائد، مؤكدين أن جسر المساعدات يعد في أصله جسر للمحبة والترابط التاريخي بين مصر والسودان.

يأتى ذلك إنطلاقاً من دور مصر المحوري بإعتبارها الشقيقة الكبرى الداعمة لكل دول القارة السمراء خاصة في أوقات المحن والأزمات.

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