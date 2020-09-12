شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الكهرباء لمحال الشباب على كورنيش السويس الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة السويس عن إتمام توصيل كابل الكهرباء المغذي لمشروع محال وكرفانات الشباب على كورنيش وممشى السويس الجديد، وذلك من المحول المجاورلاستاد السويس الرياضي إلي الجهة المقابلة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن ذلك يأتي استعدادا لافتتاح المشروع لخدمة أبناء السويس في إطار احتفالات المحافظة بذكرى أعياد أكتوبر.