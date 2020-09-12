شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الكهرباء لمحال الشباب على كورنيش السويس الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت محافظة السويس عن إتمام توصيل كابل الكهرباء المغذي لمشروع محال وكرفانات الشباب على كورنيش وممشى السويس الجديد، وذلك من المحول المجاورلاستاد السويس الرياضي إلي الجهة المقابلة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن ذلك يأتي استعدادا لافتتاح المشروع لخدمة أبناء السويس في إطار احتفالات المحافظة بذكرى أعياد أكتوبر.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
100,708
-
تعافي
82,473
-
وفيات
5,607
كانت هذه تفاصيل خبر توصيل الكهرباء لمحال الشباب على كورنيش السويس الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.