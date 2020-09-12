شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية لمكافحة «مسببات العمى» تعالج 700 مواطن بجزيرة شندويل في سوهاج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم السبت، فعاليات القافلة الطبية المجانية لمكافحة «مسببات العمى»، بقرية جزيرة شندويل، بمركز سوهاج.

وقال القاضي، خلال تفقده القافلة يرافقه محمد إمبابي، رئيس مركز ومدينة سوهاج، إن القافلة يجري تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، وتحت إشراف مديريتي التضامن الإجتماعي، والصحة بالمحافظة، وتأتي ضمن فعاليات مبادرة «رد الجميل»، والتي تقدم مجموعة من الخدمات والمساعدات بالقرية، ومن بينها قافلة «طاقة نور لبكرة» لتوقيع الكشف الطبي على العيون، وتقديم الأدوية والنظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية للشبكية بالمجان.

ولفت إلى أن القافلة تضم مجموعة من أشهر أطباء العيون في مصر، وتستهدف الكشف على 700 مواطن بالقرية لمكافحة مسببات العمى، وتجفيف منابع الإعاقة، وتوزيع الأدوية على من يثبت طبيًا احتياجه لها، وإجراء العمليات الجراحية للشبكية، وعمل النظارات الطبية بالمجان دون تحمل المواطنين أية أعباء.

وأعرب «القاضى»، عن تقديره للقائمين على القافلة الطبية من مؤسسة «صناع الخير للتنمية»، مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع القطاع الحكومي لتوفير أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهًا باتباع كل الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

قافلة طبية لمكافحة «مسببات العمى» تعالج 700 مواطن بجزيرة شندويل في سوهاج

قافلة طبية لمكافحة «مسببات العمى» تعالج 700 مواطن بجزيرة شندويل في سوهاج

قافلة طبية لمكافحة «مسببات العمى» تعالج 700 مواطن بجزيرة شندويل في سوهاج

قافلة طبية لمكافحة «مسببات العمى» تعالج 700 مواطن بجزيرة شندويل في سوهاج

قافلة طبية لمكافحة «مسببات العمى» تعالج 700 مواطن بجزيرة شندويل في سوهاج

قافلة طبية لمكافحة «مسببات العمى» تعالج 700 مواطن بجزيرة شندويل في سوهاج