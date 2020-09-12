شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن منطقتى الوليدية ومنقباد بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، عن قطع المياه عن منطقتى الوليدية ومنقباد نتيجة حدوث تسريب بغرفة خاصة بخط طرد الوليدية 600 مم. وناشدت الشركة، القاطنين بقرية منقباد ومنطقة الوليدية شرق أسيوط بتخزين المياه لتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع. وأوضحت أن الشركة توفر سيارات المياه ويمكن طلبها من خلال الاتصال برقم ١٢٥. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,708

تعافي 82,473

وفيات 5,607

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