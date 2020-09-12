شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية ملوي تلزم السيدات والفتيات بـ«الحشمة» وتحظر «البنطلون المقطع» في حفلات الزفاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الأنبا ديمتريوس، أسقف إيبارشية ملوي للأقباط الارثوذكس، جنوب محافظة المنيا، قرارًا بضرورة الالتزام بالملابس اللائقة والمحتشمة خلال صلوات الزفاف «الأفراح»، انطلاقًا من قول الكتاب المقدس: «ببيتك تليق القداسة يا رب إلى طول الأيام» (مز 93: 5).

وقال الأسقف، إنه لما كانت صلوات الإكليل المقدس من ضمن أسرار الكنيسة السبعة التي تتم بحلول الروح القدس، لزم التنبيه بضرورة: «الحضور في الموعد المحدد دون تأخير، الحفاظ على النظام والهدوء أثناء الصلاة، الحضور بملابس لائقة خلال طقس الإكليل بالنسبة للعروس».

بيان مطرانية ملوي

وأضاف الأنبا ديمتريوس: «وكذلك بالنسبة للفتيات والسيدات عملا بما قاله معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس: (وكذلك أن النساء يزيّن ذواتهن بلباس الحشمة، مع ورع وتعقل) (1تي 2: 9)، وكذلك التنبيه على الشباب بعدم ارتداء (البنطلون المقطع أو القصير).

وأشار الأسقف إلى أن عدد الحضور المسموح به لا يزيد على 30 فردًا شاملا العروسين مع مراعاة الشروط الصحية، وأن يكون الحضور بالكمامة ويمنع المصافحة أو التقبيل ويراعى التباعد الاجتماعي

ولفت البيان إلى أنه في حالة عدم الالتزام سيتم مصادرة مبلغ التأمين دون استثناءات، وأنه على مسؤولي الأمن بالكنيسة متابعة تنفيذ هذا القرار.

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