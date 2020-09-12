شكرا لقرائتكم خبر عن «المحافظين» يُعلن خوضه انتخابات «النواب» على المقاعد الفردية والقوائم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حزب المحافظين خوضه انتخابات مجلس النواب القادم، إعلاءً للمصلحة الوطنية، وانتصارًا للتعددية الحزبية والتنافسية السياسية على المقاعد النيابية، وتعزيزًا لحق الناخبين في الاختيار، وإيمانا منه بأن مبدأ التعددية الذي أكد عليه الدستور، وأكدت عليه مبادئ الحزب الأساسية، من أهم عناصر الاستقرار في الدول الحديثة.

وأكد حزب المحافظين في بيان صادر عنه المنافسة على المقاعد الفردية وعلى القوائم المغلقة المطلقة بالنظام والتقسيم الذي فرضوه، وفي سبيل ذلك سيسعى الحزب أيضا إلى الائتلاف مع الاحزاب التي رفضت القانون، ولديها مساحات مشتركة مع أهدافنا الاستراتيجية.

كما سيسعى الحزب لجذب شخصيات عامة من المتخصصين في المجالات المختلفة ومن المثقفين الذين تجمعهم بمبادئ الحزب وتوجهاته الفكرية قواسم مشتركة، ولديهم في ذات الوقت الرغبة والقدرة على أداء الوظيفة البرلمانية وتحمل المسؤولية النيابية لإثراء الحياة السياسية وتطويرها.