شكرا لقرائتكم خبر عن حي عتاقة ينفذ حملات مكثفة لإزالة التعديات بقرية ساندبتش والكبانون بالسويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام حي عتاقة، برئاسة وليد شوقي، رئيس الحي، اليوم السبت، بحملة مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بقرية ساندبتش بمنطقة العين السخنة، أسفرت عن تنفيذ ١٢ حالة تعديات وإشغالات.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لتنفيذ القانون بإزالة التعديات علي أراضي الدولة، كما تم تنفيذ قرارات لإزالة ٢٠ حالة تعديات، ورفع الإشغالات بمنطقة الكبانون بنطاق الحي.
شارك في الحملات ممدوح عاشور، مساعد رئيس حي عتاقة، ورئيس قسم الإشغالات والمرافق والمتابعة بنطاق الحي.
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