شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة السادات: بيع 22 محلاً تجارياً بسوق الجملة بالمزاد العلني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم بيع 22 محلاً تجارياً بأنشطة مختلفة بسوق الجملة بطريق التحدي بالمدينة، وذلك في الجلسة الأولى للمزاد العلني لسوق الجملة بقيمة بيعية بلغت 76 مليونا و971 ألف جنيه.

وأوضح أن سعر بيع المتر للمحال بنشاط فاكهة تراوح بين 24 ألف و46 ألف جنيه، بينما تراوح سعر بيع المتر للمحال التجارية المفتوحة بين 25 ألفا و30 ألفا و500 جنيه، وتراوح سعر بيع المتر للمحال بنشاط ثلاجات فاكهة بين 25 ألفا و29 ألف جنيه، وتراوح سعر بيع المتر للمحال بنشاط كافتيريا بين 40 ألفا و42 ألف جنيه، ووصل سعر بيع المتر لمحل بنشاط مطعم إلى 37 ألفا و 550 جنيها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة (فاكهة - تجارية مفتوحة - ثلاجات فاكهة - كافتريات - مطعم )، كما حضر جلسة المزاد ممثلو الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الحاضرين من الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر المهندس علاء منيع، أن سوق الجملة على مساحة 80 فدانا ويخدم كتلة سكنية كبيرة ويعد الأول من نوعه في محافظة المنوفية، ويقع على طريق التحدي الذي يتوسط محافظتي البحيرة والمنوفية، والمؤدى إلى طريق القاهرة/إسكندرية الصحراوي، مشيراً إلى أن الجلسة الثانية لمزاد سوق الجملة ستعقد يوم 21/9/2020 على عدد 29 محلا بأنشطة مختلفة.