شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر يحقق إنجازًا ملموسًا في نتائج أعماله عن العالم المالي 2019-2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، اليوم السبت، إنه خلال الإجتماع لمناقشة الميزانية الختامية لبنك ناصر الاجتماعي تم الإطلاع على تقرير القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي لبنك ناصر للسنة المالية المنتهية في 30/6/2020، حيث أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك استمرار تسجيل معدلات نمو قوية في جميع قطاعات الأعمال بالبنك على الرغم من الظروف التي استجدت بعد جائحة كورونا، حيث تشير المؤشرات الي إرتفاع أرباح البنك الي 1.427 مليار جنيه مقابل 1.081 جنيه للعام المالي السابق بزيادة قدرها 346 مليون جنيه بنسبة 32%، وقد نتجت تلك الأرباح كمحصلة لعنصري الإيرادات والنفقات.

وأضافت القباج ان ميزانية البنك ارتفعت الي مبلغ 22.25 مليار جنيه مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق والتي بلغت 17،9 مليار جنيهبنسبة تطور 24% كما بلغ صافي التمويلات والتسهيلات للعملاء مبلغ 16 مليار جنيه مقابل 12.5 مليار جنيه بنسبة تطور 29% كما بلغت إجمالي ودائع العملاء مبلغ 8،8 مليار جنيه بالمقارنة بالعام السابق في 30/6/2019 بمبلغ 6.4 مليار جنيه بنسبة تطور 37%، وذلك نتيجة طرح أوعية إدخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة أدت لجذب مزيد من ودائع العملاء.

وفي ذات السياق، أكد محمد عشماوي أنه تم الموافقة على صرف عائد استثمار لأصحاب الودائع، والذي يتم تحديده في نهاية كل سنة مالية وفقا لنتائج الأعمال بنسبة 11%، موضحًا أن المنصرف في مجال التكافل الاجتماعي بلغ حوالي 960 مليون جنيه للمساهمة في في دعم ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأولى بالرعاية بمبلغ 65 مليون جنيه، وتم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد، وبشروط ميسرة بمبلغ 278 مليون جنيه، كما تم تمويل مشروعات تمليك وسائل الإنتاج وتمويل قروض الحضانات والبيت الريفي باسوان ووظيفة تك، بالإضافة الي المساهمة في تأسيس صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء» بإجمالي حوالي 20 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعي بقضاياهم ومشاكلهم وحلها ويتم توزيع أرباح الصندوق والعوائد الناتجة من استثمار أمواله في الإنفاق على دعم مجالات التعليم والتدريب والرعاية الصحية والأجهزة التعويضية.

أما بالنسبة للمنصرف في النشاط المصرفي للبنك، فقد أفاد «عشماوي»، أنه تم منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعاتالصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للعاطلين من الشباب وكذا تحسين مستوى المعيشة بمبلغ 3.5 مليار جنيه تقريبًا وتمويل عمليات الإسكان بمبلغ 6.6 مليار جنيه وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة بمبلغ 209 مليون جنيه، حيث يقوم البنك بتمويل شراءالسيارات الخاصة والأجرة والنقل، بالإضافة الي القيام حاليًا بإنشاء فرع للبنك في حي الأسمرات لخدمة أهالي أحياء الأسمرات-1، والأسمرات-2، والأسمرات-3، والتوسع في تقديم خدمات البنك بكل المدن الجديدة علي مستوى الجمهورية.