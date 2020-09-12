شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد سياسى يطالب الدولة بعدم التهاون في ملف تبوير الأرض الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسى، على ما قاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم السبت، عن التسهيلات التى قدمتها الحكومة للمواطنين فى سبيل حث المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء، قائلا إن هناك عدد كبير من الرسائل التى قام رئيس الوزراء بتوجيهها خلال مؤتمر اليوم، منها أن ملف البناء العشوائى على الأراضى الزراعية ملف خطير ويجب غلقه بالكامل، بسبب أن الرقعة الزراعية فى مصر محدودة، لأن كل فدان يتم البناء عليه وتبويره بالأراضى الزراعية الطينية يضيع إلى الأبد، مؤكدا على أن البناء على الأراضى الزراعية جريمة فى حق الدولة والمواطنين.

وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسى، خلال مداخلة عبر برنامج سكايب على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة إذا تهاونت فى هذا الملف سنجد موجة ثالثة من التعديات على أراضى الدولة، إذا اعتبرنا أن ما قبل ثورة يناير هي الموجة الأولى، وأن الموجة الثانية فى فترة ثورة يناير.

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وأكد الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسى، أن خطورة التعديات فى البناء على الأراضى الزراعية لها الأثر السيئ على الاقتصاد المصرى، والأمن الغذائي المصرى، وإنتاجية الدولة من السلع والمنتجات الزراعية والفواكه والخضراوات، مشيرا إلى ان البناء العشوائى بصفة عامة خارج الحيز العمرانى، يترتب عليه تكاليف باهظة بتقع على الدولة حتى تستدرج وتصحح الأخطاء التى حدثت فى هذا الملف الشائك.