شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يقرر وقف مدير مكتب الدلنجات بالبحيرة عن العمل وتحويله للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وقف مدير مكتب تموين بندر الدلنجات بالبحيرة عن العمل وتحويله للتحقيق، على خلفية أن إحدى السيدات عند ذهابها إلى مكتب تموين بندر الدلنجات طلبت من المكتب استخراج ورقة لصرف الخبز، وتم التعامل معها بعدم اهتمام وبشكل غير مقبول من جانب بعض العاملين بالمكتب.

وذكرت وزارة التموين - في بيان اليوم السبت -أنه بالبحث والمراجعة مع مديرية تموين البحيرة تبين أن السيدة صاحبة الواقعة كانت قد تقدمت بعمل بدل تالف للبطاقة التموينية الخاصة بها على موقع دعم مصر وذهبت للمكتب لاستلام خطاب الخبز، وجاري استخراج بطاقة بدل تالف لها.

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وأضافت أنه بعد رصد وتداول ما حدث على مواقع التواصل الاجتماعي تم عرض ذلك على وزير التموين والتجارة الداخلية والذي قرر على الفور إيقاف مدير مكتب تموين الدلنجات عن العمل والتحقيق معه.

وأكد المصيلحي وجود توجيهات وتعليمات وزارية مشددة ودائمة لكافة العاملين بمكاتب التموين بحسن التعامل مع المواطنين بكل اهتمام وعناية وتلبيه لكافة احتياجاتهم وإنهاء خدماتهم التموينية..مشددا على أنه لن يسمح بالتجاوز مع أي مواطن حال طلبه أي خدمة من مكاتب التموين أو مراكز الخدمة التابعة للوزارة.