بطريرك الكاثوليك يفتتح العام الأكاديمى الجديد بالكلية الإكليريكية فى المعادى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح صباح اليوم السبت، الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، العام الأكاديمي الجديد بالكلية الإكليريكية بالمعادي "إكلريكية القديس لاون الكبير".

وترأس البطريرك، القداس الإلهي بمشاركة مطارنة السينودس المقدس، و بحضور المطران نيقلاوس هنري سفير الفاتيكان بمصر و المطران كريكور كوسا مطران الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وبمشاركة الأب بيشوي رسمي مدير الكلية الإكليريكية بالمعادي، والأب أندراوس فهمي مدير كلية العلوم الدينية بالسكاكيني، ولفيف من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات، والشمامسة الاكلريكيين الدارسين بالكلية.

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وتخلل القداس الإلهى الكلمة الروحية من البطريرك، والتي وجه فيها كلمة للشمامسة الاكلريكيين قائلا :" أنتم مستقبل الكنيسة "، مؤكدا علي فرحته بما يصلون إليه، و بحماسهم للتعلم، مضيفا أننا جميعا يجب أن نظل تلاميذا ليسوع طوال حياتنا حتي و نحن معلمون للاخرين، و اختتم كلمته بتهنئة الاب بيشوي رسمي و الشمامسة الاكلريكيين بالعام الاكاديمي الجديد مصليا ان ترجع الامور الي طبيعتها.