شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف هولندا يلقى عظة الأحد عبر الفضائيات المصرية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقي الأنبا أرساني أسقف هولندا، كلمة روحية، عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية، والتي تذيعها قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "أون تي في".

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 من شهر مارس الماضي، كما ألقى عظة أخرى يوم 7 يونيو في مناسبة عيد حلول الروح القدس (العنصرة)، وثالثة يوم 15 أغسطس خلال صوم السيدة العذراء.

وفى 17 مايو ، القي الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا للأقباط الأرثوذكس، في العاشرة والنصف من صباح الأحد، عظة الأحد الأسبوعية ، وفى 14 يونيو الماضى، ألقى الأنبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية، في العاشرة والنصف ، كلمة للشعب على الهواء مباشرة عبر قناة اون تي في وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية والتي تذيعها عددٌ من القنوات الفضائية وهي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويتوالى على إلقاء عظة الأحد من انطلاقها في مارس الماضي، عدد من أحبار الكنيسة.

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وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 من مارس الماضي بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الاجتماعات والخدمات الطقسية تفاديًا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.