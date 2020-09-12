شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يبحث مع مدير مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى القضايا الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم السبت، "عبد الله ديوب"، مدير مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، خلال زيارته إلى القاهرة، وذلك فى حضور السفير كريم شريف، نائب مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية بوزارة الخارجية، حيث تناول اللقاء آخر المُستجدات فى مالى والتفاعلات الإقليمية المتصلة بها وخصوصًا بعد فرض العقوبات الأخيرة عليها.

كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتشغيل مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذى تستضيف القاهرة مقره، وأهمية العمل على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة فى هذا الصدد خلال الفترة القادمة لكيفية تفعيل المركز بما يستجيب مع المتطلبات العاجلة لإعادة الإعمار والتنمية فى عدد من الدول الأفريقية وفى مقدمتها جنوب السودان وكذا دول الساحل والصحراء.

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هذا، وشهد اللقاء كذلك تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول الترشيحات والوظائف الشاغرة فى الاتحاد الأفريقى وسبل تعزيز تواجد الخبرات المصرية فى المنظمة، فضلًا عن الاستعدادات الجارية لعقد القمة التنسيقية السنوية بين الاتحاد الأفريقى والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، وكذا التحضيرات الجارية للقمة الأفريقية الأوروبية.

ومن جانبه، أشاد "ديوب" بالدعم المصرى للجهود الأفريقية لمكافحة وباء "كوفيد-19" والمساعدات التى قدمتها وتقدمها مصر فى هذا الإطار، حيث نقل شكر "موسى فقيه"، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، للحكومة المصرية فى هذا الصدد.