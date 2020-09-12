شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتابع استعدادات استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد اجتماعًا لمتابعة استعدادات استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد فى يناير القادم.

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