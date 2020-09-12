شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يعارض على حكم صادر ضده بمحكمة القاهرة الجديدة فى قضية ضرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى أشرف عبد العزيز، محامي صالح جمعة لاعب النادي الأهلى، معارضة على حكم غيابي صادر ضد اللاعب بمحكمة القاهرة الجديدة، في قضية ضرب، ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة لنظر المعارضة خلال الأيام المقبلة، حيث قال أشرف عبد العزيز المحامي، إن التحقيقات مازالت جارية مع صالح جمعة لاعب النادي الأهلى بنيابة قسم الجيزة، في واقعة اتهامه بدهس شاب وإصابته بسيارته، وهى القضية التي ترجع تفاصيلها لشهر مارس الماضى.

وأكد "عبد العزيز" في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك مساعى للصلح بين الطرفين، ومن المقرر أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية للتصالح بين الطرفين.

القضية المتهم فيها اللاعب صالح جمعة بدهس شاب بمنطقة الجيزة، وقعت فى شهر مارس الماضى، واستعجلت النيابة العامة فى الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول تلك القضة المتهم فيها اللاعب صالح جمعة، بدهس شاب بسياراته، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وتسلمت جهات التحقيق بعض التقارير الطبية الخاصة بالشاب المصاب، وتنتظر عدة تقارير أخرى، فى إطار استكمالها التحقيقات.

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واستلمت نيابة الجيزة، استعلام إدارة المرور بخصوص اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته، حيث تبين أن السيارة التى يقودها صالح جمعة هى ملك شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك.

وقال سايس بالشارع، إنه شاهد صالح جمعة بسيارته، يصدم شابا أثناء وقوفه أمام أحد الفنادق، مشيرًا إلى أن لاعب الأهلى كان يسير بسرعة كبيرة واستكمل قيادته للسيارة، عقب وقوع الحادث وصدم الشاب.

وانتقل أحمد سالم وكيل أول نيابة الجيزة، إلى المستشفى للاستماع لأقوال الشاب المصاب، حيث اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، مشيرًا أنه فوجئ أثناء وقوفه فى شارع النيل بالجيزة، بسيارة مسرعة يقودها صالح جمعة وصدمنى بسيارته وفر هاربا.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً من إحدى المستشفيات الخاصة، بوصول "ع. م" 30 عاما، موظف بأحد الفنادق الشيهرة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به وأخبره المارة أنها قيادة لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى صالح جمعة.

وبالكشف عن لوحاتها، تبين أنها ملك شقيقه عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك، وتبين أن الحادث وقع في الساعة السادسة صباحا، وأصيب الموظف بكدمات متفرقة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبسؤاله اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحي، الذي يعمل به.